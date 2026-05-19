한국인 절반 "기관 보안 못 믿겠다"…사이버 불안 확산

최근 국내 기업과 기관들의 대규모 해킹 사고가 잇따른 가운데, 한국 소비자 10명 중 7명가량이 디지털 일상 보호를 위한 사이버 보안 서비스에 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 나타났다.



이들은 은행과 서비스 제공사 등 외부 기관의 보안 체계를 대체로 신뢰하지 않는 것으로 나타났다.

최근 국내 기업과 기관들의 대규모 해킹 사고가 잇따른 가운데, 한국 소비자 10명 중 7명가량이 디지털 일상 보호를 위한 사이버 보안 서비스에 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 나타났다.

19일 글로벌 인슈어테크 기업 볼트테크와 시장조사기관 블랙박스가 발표한 '2026 아시아·태평양 사이버 안전 현황 보고서'에 따르면 국내 응답자의 49%는 은행·서비스 제공업체·애플리케이션 등이 개인정보를 충분히 보호해줄 것이라고 신뢰하지 않는다고 답했다.



이는 아시아·태평양 지역 평균(26%)보다 크게 높은 수치다.



기관 보안 체계에 대한 불신은 개인 차원의 보안 투자 의향으로 이어졌다.



국내 응답자의 67%는 사이버 보호 서비스에 비용을 지불할 의향이 있다고 답했으며, 사후 보상보다 사전 예방 중심의 보호 기능을 더 중요하게 인식하는 경향을 보였다.



실제 보안 서비스 선택 기준에서는 예방 중심 성향이 두드러졌다.



한국 응답자의 약 80%는 정보 유출이나 사이버 위협을 사전에 탐지하고 즉시 알려주는 실시간 모니터링·알림 기능을 가장 중요한 요소로 꼽았다.



반면 사고 이후 금전적 보상 기능을 선호한다는 응답은 48%에 그쳤다.

볼트테크 코리아 제공.

볼트테크는 이번 조사 결과를 두고 유료 사이버 보호 서비스와 임베디드 보안 시장에 대한 수요 확대 가능성을 보여주는 사례라고 분석했다.



고광범 볼트테크 코리아 대표는 "이번 보고서는 한국 소비자들이 사이버 리스크를 단순히 우려하는 수준을 넘어, 스스로를 보호하기 위해 적극적으로 투자할 준비가 돼 있음을 보여준다"고 말했다.



이어 "볼트테크는 기술 역량과 보험 산업에 대한 이해를 바탕으로 파트너 기업들이 고객의 디지털 라이프를 안전하게 보호할 수 있도록 관련 솔루션 지원을 지속 확대해 나갈 것"이라고 전했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지