美 매체 “백악관, 이란의 최신 종전안 불충분하다고 판단”

백악관은 이란의 최신 종전안이 의미 있는 진전이라고 보기 어려우며, 합의하기에 충분치 않다는 판단을 하고 있다고 미국 매체 악시오스가 18일(현지시간) 보도했다.
이 매체에 따르면 미국 정부 고위 당국자는 전날 밤 중재국인 파키스탄을 통해 미국에 전달된 이란의 ‘역제안’이 이전 버전과 비교할 때 형식적인 진전만을 담고 있다고 말했다. 이란의 최신 제안에는 핵무기 개발을 추구하지 않겠다는 언급이 더 많이 포함돼있지만, 우라늄 농축 중단이나 기존 고농축 우라늄 비축량 인도에 대한 구체적인 약속은 없다는 것이다. 또 미국이 이란에 대한 일부 석유 수출 통제를 협상 기간 유예하기로 했다는 보도가 이란발로 나왔지만 미국 정부 고위 당국자는 이란의 상응하는 조치가 없는 상황에서 제재 완화를 ‘공짜로’ 주지는 않을 것이라고 말했다.
이 당국자는 “우리는 실제로 큰 진전을 이루지 못하고 있다”며 “오늘 우리는 매우 심각한 국면에 와 있다”고 평가한 뒤 “이란 측이 올바른 방식으로 대응해야 한다는 압박이 가해지고 있다”고 덧붙였다. 그는 또 이란이 별다른 변화가 없는 안을 새로운 제안이라며 내놓은 것 자체가 미국의 군사행동 재개를 우려하고 있음을 보여주는 것이라고 평가하면서 이란이 입장을 바꾸지 않으면 미국은 ‘폭탄을 통한 협상’을 해야 할 것이라고 경고했다.
이런 가운데 트럼프 대통령은 19일 백악관 상황실에서 최고위 안보팀 회의를 갖고 이란에 대한 공격 재개 여부 등을 논의할 것으로 알려졌다. 이란 타스님뉴스는 이란이 14개 조항으로 된 새 종전안을 중재국 파키스탄을 통해 미국 측에 전달했다고 대미 협상단과 가까운 소식통을 인용해 18일 보도했다. 이 소식통은 이 매체에 “14개 조항으로 된 이란의 이전 제안에 대해 미국이 최근 답변을 보내왔다”며 “이란은 (이전 제안을) 일부 수정한 뒤 기존 형식대로 14개 조항의 새 협상안을 파키스탄을 통해 다시 전달했다”고 말했다. 또 “이번 새 제안은 종전과 미국 측이 해야 하는 신뢰 구축 조치에 대한 문제에 집중됐다”고 덧붙였다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지