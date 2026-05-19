경기도경제과학진흥원, 파주시대 개막… 북부 기업에 ‘날개’

경기도경제과학진흥원(경과원)이 파주 시대를 열었다. 산업·기업 지원 인프라가 상대적으로 부족했던 경기북부에 도 핵심 경제지원 기관이 자리 잡으며 중소기업 성장 거점 역할을 할 수 있을 것으로 기대를 모으고 있다.



경과원은 18일 파주시 동패동에 마련된 파주 본원에서 첫 업무를 시작했다. 김현곤 원장을 비롯한 경과원 경영진은 이날 본원에서 간부회의를 열고 경기북부 산업 현안 대응과 현장 중심 기업지원 강화 방안을 점검했다. 이날부터 기획조정실, 인사총무팀, 재무회계팀, 감사실, 부속실, 북부균형성장지원TF팀 등 주요 부서 직원 45명이 업무를 보게 된다.



경과원은 경기도 내 중소기업의 기술 개발, 창업 지원, 판로 개척 등을 지원하는 경기도 산하 공공기관으로 파주 이전 후 경기북부권 기업들에 대한 접근성과 지원 효율성이 개선될 전망이다. 파주시와 협력해 기업박람회 개최, 중소기업 판로 지원 등 지역 산업과 연계한 지역특화사업을 단계적으로 추진한다.



경과원은 개소 기념식을 열지 않고 파주운정사회복지관을 찾아 봉사활동을 펼치며 지역 안착에 힘썼다. 김 원장은 “경기북부는 높은 성장 잠재력을 갖고 있음에도 산업·기업 지원 인프라 접근성이 상대적으로 부족했다”며 “경과원이 파주에서 직접 기업과 산업을 지원하며 경기북부 균형발전의 실행기관 역할을 수행하겠다”고 말했다.



앞서 ‘경기북부 대개조 프로젝트’ 일환으로 추진한 북부 이전 대상 공공기관 8곳 중 지난해 경기연구원(의정부)에 이어 두번째로 경과원이 파주로 이전했다.

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