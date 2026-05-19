李대통령 “오월의 광주시민들처럼 2024년 대한국민들도 무장한 계엄군 맨몸으로 막아” [청와대 스케치]

이재명 대통령은 18일 취임 후 처음 맞이한 5·18민주화운동 기념식에서 “1980년 5월 광주가 온 힘을 끌어모아 꽃피웠던 대동세상은 2024년 12월 그 혹독한 겨울밤에 서로의 체온으로 민주주의를 지켜내는 ‘빛의 혁명’으로 부활했다”고 말했다. 5·18 정신이 12·3 비상계엄을 막아내는 데 큰 역할을 했다고 의미를 부여한 이 대통령은 “5·18 정신이 반드시 헌법 전문에 수록될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 약속했다. 오후에는 전남 무안국제공항을 찾아 12·29 여객기 참사 유해 수습 관련 상황을 보고받고 “현장 수습 조치가 너무 부실했던 게 문제다, 무심했다”고 지적했다.

이재명 대통령이 18일 광주광역시 북구 운정동 국립518민주묘지를 찾아 참배하고 있다. 뉴스1

①李 “5·18 정신 반드시 헌법 전문에 수록될 수 있도록 최선”

이 대통령은 이날 광주 동구 옛 전남도청 앞 5·18 민주광장에서 열린 제46주년 5·18 기념식에 참석해 “분연히 떨쳐 일어나 계엄군에 맞섰던 80년 오월의 광주시민들처럼 2024년 위대한 대한국민들도 무장한 계엄군들을 맨몸으로 막아냈다”고 강조했다.

이 대통령은 “46년 전 신군부 세력은 독재의 군홧발로 민주화의 봄을 무참히 짓밟으며 국민을 지키라고 국민이 준 총칼로 주권자 국민을 무자비하게 학살했다”면서 “그러나 그 칠흑 같은 어둠 속에서도 끝내 빛을 찾아 고개를 드는 봄꽃들처럼 더 나은 세상을 바라는 광주의 열망은 결코 꺾이지 않았다”고 돌아봤다. 이어 “마침내 오월은 진실과 정의의 편에 서고자 하는 수많은 양심들로 되살아났고, 그렇게 다시 태어난 오월의 영령들이 2024년 12월3일 밤, 오늘의 산 자들을 구했다”고 했다.

이 대통령은 5·18 정신이 우리 사회에 더 단단히 뿌리내릴 수 있도록 헌법 전문 수록을 계속 추진하겠다는 입장을 밝혔다. 이 대통령은 “모든 정치권의 지속적인 국민과의 약속이었던 것인 만큼 여야의 초당적 협력과 결단을 간곡하게 요청드린다”고 했다. ‘5·18 민주유공자 직권등록 제도’ 마련도 약속하며 “불굴의 투지로 민주주의와 조국을 지켜낸 분들이 단 한 명도 외롭게 남겨지지 않도록 국가가 끝까지 책임을 다하겠다”고 다짐했다.

이재명 대통령이 18일 광주 5·18 민주광장에서 열린 제46주년 5·18 민주화운동 기념식에서 기념사를 하고 있다. 뉴스1

②유족 손 꼭 잡고 위로한 李대통령…눈물 훔치는 모습도

이 대통령은 기념식 참석에 앞서 광주 북구 국립 5·18 민주묘지를 찾아 참배했다. 묘역에 안장된 박인배·양창근·김명숙 열사 3명의 묘소를 차례로 찾아 헌화하고 추모했다.

이 대통령은 가난 탓에 중학교 중퇴 후 1980년 4월 공장에 취업한 ‘소년공’이었던 박인배 열사가 5·18 당시 금남로에서 총에 맞아 숨졌다는 설명을 들으며 그의 묘비를 응시했고, 흐느끼는 유족의 손을 꼭 잡고 위로했다. 당시 중학교 3학년이었던 김명숙 열사가 책을 빌리러 친구 집으로 가다 전남도청 인근에서 계엄군의 총격으로 목숨을 잃었다는 설명을 듣고는 묘비 앞에 잠시 쪼그리고 앉아 한참을 바라봤다. 참배를 마친 이 대통령과 김 여사는 눈물을 훔쳤다.

이 대통령 내외는 기념식 뒤 새로 개관한 옛 전남도청을 둘러봤다. 옛 전남도청은 1980년 5월 광주시민들이 민주주의를 지키기 위해 끝까지 항거했던 5·18민주화운동의 상징적 공간으로, 이번에 복원돼 역사교육 공간으로 조성됐다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 광주 동구 옛 전남도청에서 열린 전시관 개관식에서 시민군 마지막 새벽방송 당사자 박영순 씨와 대화하고 있다. 5·18 당시 최후 항쟁지로 역사적 의미를 지닌 '옛 전남도청'은 원형 복원 공사가 시작됐고, 최근 복원 작업을 마치고 다시 문을 열게 됐다. 뉴시스

이 대통령은 1980년 5월27일 새벽 도청에서 마지막 가두방송을 했던 박영순(67)씨도 만났다. 당시 대학생이던 박씨는 “광주시민 여러분, 지금 계엄군이 쳐들어오고 있습니다. 모두 도청으로 나와 학생, 시민들을 살려주십시오”라며 시민들의 참여와 연대를 호소하는 방송을 했던 인물이다. 그는 이 대통령을 만나자마자 “얼마나 이날을 기다렸는지 모른다”면서 눈물을 쏟아내며 당시를 회고하고 이후 겪은 고초를 털어놓았다. 이 대통령은 이야기를 들으며 박씨의 어깨를 토닥이는 등 위로를 건넨 데 이어 “제가 12월3일에 이 방송을 따라 똑같이 했다”며 격려했다.

이 대통령은 오후에는 무안공항을 찾아 12·29 여객기 참사 유해 수습 작업이 잠정 중단된 상황에 대한 설명을 듣고는 안전을 확보한 뒤 신속하게 수습 작업을 재개할 것을 지시했다고 안귀령 청와대 부대변인이 전했다.

참사 유가족들이 사고 원인 규명을 위해 전문성을 갖춘 조사관들이 필요하다고 하자 이 대통령은 해외 전문가의 도움으로 객관적 검증을 할 수 있는 방법을 검토해보라고 관계자들에게 지시했다. 또 “유가족들과 피해자들에게 의문이 생기지 않도록 조사 내용을 투명하게 공개하라”고 당부했다.

③李 “트럼프 대통령과 통화, 한·미 동맹의 굳건함 다시금 확인”

이 대통령은 이날 엑스(X)에 전날 밤 도널드 트럼프 미 대통령과의 통화 사실을 알리며 “한·미 동맹의 굳건함을 다시금 확인하는 뜻깊은 시간이었다”고 적었다. 이 대통령은 트럼프 대통령으로부터 미·중 정상회담 결과를 전해 듣고, 국제 정세와 한·미 협력 방안에 대한 의견을 교환했다. 이 대통령은 “한·미 관계의 미래지향적 발전을 위해 앞으로도 폭넓은 협력을 이어가겠다”고 밝혔다.

이재명 대통령이 17일 서울 한남동 관저에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 전화 통화를 하고 있다. 청와대 제공

트럼프 대통령과의 통화 사실을 알리며 ‘굳건한 한·미 동맹’을 언급한 것은 미·중 정상회담 직후 트럼프 대통령과 긴밀히 소통하는 모습을 부각하며 동맹의 공고함을 강조하려는 의도로 풀이된다. 양 정상이 지난해 10월 경주 한·미 정상회담의 성과를 담은 조인트 팩트시트(공동 설명자료) 내용을 충실히 이행키로 한 만큼 이번 통화를 계기로 향후 양국의 통상·안보 협력 논의가 속도를 낼지도 주목된다.

트럼프 대통령은 미·중 간 경제·무역 합의, 한반도 및 중동 정세 등 미·중 정상회담 결과를 이 대통령에게 설명했다. 이 과정에서 이 대통령은 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 한반도 문제에 대해 건설적인 협의를 가진 것을 평가했고, 트럼프 대통령 역시 한·미 정상 간 긴밀한 공조를 바탕으로 한반도의 평화와 안정을 위해 필요한 역할과 기여를 하겠다고 화답했다.

이 대통령은 “우리는 급변하는 국제 환경 속 한·미 간 긴밀한 소통과 공조가 무엇보다 중요하다는 데 인식을 같이했다”며 “한반도 평화와 안정을 위해 지속적으로 협력해 나가기로 뜻을 모았다”고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지