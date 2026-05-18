50만원이 1500만원으로…'상품권 사채' 시달린 30대, 숨진 채 발견

채권·채무 문제로 신종 사채 추심에 시달렸던 30대 여성이 모텔에서 숨진 채 발견됐다.

서울 동대문경찰서는 지난달 1일 동대문구 소재 한 모텔에서 사망한 상태로 30대 여성 A씨를 발견했다고 18일 밝혔다.

동대문경찰서. 연합

경찰 관계자는 A씨가 채권∙채무 관계에 놓여 있었다고 설명했다. A씨는 지난 3월부터 한 달여 동안 생활비 부족으로 현금을 빌리고 일정 기간이 지난 뒤 상품권 형태로 상환하는 ‘상품권 사채’를 이용했던 것으로 알려졌다. 표면적으로는 일반적인 상품권 거래처럼 보이지만, 실제로는 고금리 사채와 유사한 구조로 운영된다.

A씨는 처음엔 50만원 안팎의 소액을 빌렸으나 일주일 만에 부담이 원금의 절반 수준까지 늘어났고, 이후 상품권 돌려막기로 버티다 한 달 새 원리금이 1500만원까지 불어난 것으로 전해졌다.

A는 이 과정에서 매일 수십 차례 전화를 받거나 욕설∙협박 등을 당한 것으로 알려졌다. 다만 경찰은 채권∙채무 문제와 사망의 직접적 인과성은 확인되지 않는다고 설명했다.

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