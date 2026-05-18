중국 남부 광시서 한밤중 규모 5.2 지진…2명 사망·6명 부상

중국 남부 광시좡족자치구에서 한밤중 규모 5.2의 지진이 발생해 2명이 숨지고 6명이 다쳤다고 중앙TV(CCTV)거 18일 보도했다.



중국지진대망에 따르면 이날 0시 21분께 광시 류저우시 류난구에서 규모 5.2 지진이 발생했다.

중국 광시서 규모 5.2 지진. 연합뉴스

진원 깊이는 8㎞로 관측됐다.



지진 발생 이후 난닝과 허츠 등 광시 전역에서 진동이 감지됐다고 현지 매체들은 전했다.



지진 직후 3명이 실종됐으며 이 가운데 부부인 남녀 2명은 숨진 채 발견됐다.



당국은 오전 11시께 마지막 실종자인 91세 남성 한 명을 구조해 병원으로 이송했다.



생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.



현지 당국은 이번 지진으로 주택 14채가 붕괴됐으며, 58채가 파손됐다고 밝혔다.



또 주민 7천여명이 긴급 대피했다.



지진으로 산비탈 낙석이 발생하면서 류저우 지역 고속도로 일부 구간은 전면 통제됐다.



중국 응급관리부는 지진 발생 직후 현지 상황을 화상 점검하고 현장 대응을 지원하기 위해 실무진을 급파했다고 밝혔다.

<연합>

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