국민체육진흥공단, ‘브레이킹 K 크루 배틀’ 성료…“스포츠 문화 융합”

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)은 18일 “‘2026 서울올림픽기념 브레이킹 K 크루 배틀’ 대회가 지난 16일 서울올림픽공원 88잔디마당에서 국내외 정상급 선수들과 관람객의 열띤 응원 속에 막을 내렸다”고 밝혔다.
국민체육진흥공단(KSPO)과 한국스포츠레저 후원하고 대한민국댄스스포츠연맹이 주최한 이번 대회에는 국내외 19개 브레이킹 크루와 유·청소년 선수 등 190명이 참가했으며 3000여 명의 관람객이 현장을 찾았다.
국민체육진흥공단은 브레이킹 종목 저변 확대 및 스포츠 이벤트 산업 활성화는 물론 올림픽공원을 스포츠·문화 이벤트의 성지로 만들기 위한 첫 번째 단계로 이번 대회를 마련했다.
한국, 미국, 일본, 중국의 4개국 정상급 선수가 참가한 크루 배틀(단체전)과 국내 유·청소년의 1대1 배틀(개인전)로 진행된 대회는 선수들의 수준 높은 퍼포먼스와 역동적인 경기로 관람객에게 큰 인기를 끌었다.
크루 배틀 우승은 ‘홍텐’(Hong10) 선수가 소속된 ‘FlowXL’(상금 1000만원)이 차지했으며 준우승은 ‘Fusion MC’(상금 400만원), 공동 3위는 ‘BrotherGreen’과 ‘Eeight’(상금 각 200만원)에게 돌아갔다.
국민체육진흥공단 관계자는 “브레이킹은 스포츠와 문화가 융합된 미래형 스포츠 콘텐츠”라면서 “이번 대회를 계기로 브레이킹 저변 확대와 함께 올림픽공원이 국내 스포츠 이벤트의 성지로 거듭나길 기대한다”고 밝혔다.
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