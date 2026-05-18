“이란, 시간 얼마 없다”… 트럼프 다시 ‘전쟁 모드’

중국 방문을 마치고 돌아온 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 공격 재개 압박을 본격화하고 있다. 이란도 물러서지 않는 가운데 이란이 해저 통신 케이블을 새 압박 카드로 활용할 수 있다는 우려도 나온다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 17일(현지시간) 이란에 합의 가능한 종전안을 신속히 내놓으라고 압박했다. 트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “이란에 시간이 얼마 없다”면서 “서둘러 움직이는 것이 좋을 것이고 그러지 않으면 그들에게 아무것도 남지 않게 될 것”이라고 밝혔다. 그러면서 “시간이 핵심!”이라고 재차 강조했다.

또 ‘이란 피격’ AI 이미지 올린 트럼프 도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) ‘트루스소셜’에 올린 인공지능(AI) 영상의 한 장면. 미 군함이 이란 국기가 부착된 군용기를 고출력 레이저로 격추하는 모습을 담았다. 트루스소셜 캡처

트럼프 대통령은 트루스소셜에 이란 군용기를 타격하는 인공지능(AI) 생성 영상을 올리기도 했다. 공개된 5초짜리 영상을 보면 미국 국기를 단 군함이 이란 국기를 달고 날아오는 군용기에 고출력 레이저로 보이는 무기를 발사하자 항공기가 산산조각이 난다. 영상의 작은 화면에 등장한 트럼프 대통령은 두 손을 움직이며 ‘오케이. 우리 쪽으로 왔다. 발사. 쾅!’이라고 말한다.



트럼프 대통령은 대이란 군사 작전 카드도 검토하는 것으로 보인다. 그는 전날 워싱턴 인근의 본인 소유 골프장에서 J D 밴스 부통령, 마코 루비오 국무장관 등과 대응 방안을 논의했고, 이날은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 전화로 이란 공격 재개 가능성을 의논한 것으로 알려졌다. 뉴욕타임스(NYT)는 미국과 이스라엘이 공격 재개를 염두에 두고 집중적인 준비 태세에 착수했다고 중동 지역 당국자 2명의 말을 인용해 전했다.



전날 아랍에미리트(UAE) 바라카원전이 드론 공격을 받은 뒤 UAE가 강경 대응 의지를 나타내고, 사우디아라비아가 연대 의사를 표하면서 중동에 다시 전운이 고조되는 모습이다. 사우디 국방부는 이날도 자국 영공에 침입한 이라크발 무인 드론 3대를 요격, 파괴했다고 발표했다.



이란도 맞설 준비가 돼 있다는 입장인 가운데, 이란이 호르무즈 해협 봉쇄에 이어 해저 통신 케이블을 새 압박 카드로 활용할 수 있다는 전망이 제기된다.



이란 관영 매체는 해저 케이블 업체들이 호르무즈해협 해저 통과에 대한 수수료를 지불해야 한다며, 향후 케이블 수리·유지보수 권한은 이란 기업에 독점적으로 부여될 것이라고 전했다. 앞서 지난주 이란 중앙군사본부의 에브라힘 졸파가리 대변인은 “우리는 (호르무즈해협) 인터넷 케이블에 요금을 부과할 것”이라고 밝힌 바 있다. 미 CNN은 만일 이란이 해저 케이블을 공격할 경우 인터넷 속도 저하뿐 아니라 은행 시스템·군사 통신 등 모든 분야에 위협을 초래할 수 있다는 전문가 우려를 전했다.

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