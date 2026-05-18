정청래, 연일 텃밭 지원… 전대 앞 ‘당심 공략’ 포석도

6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당 정청래 대표가 ‘1박2일 호남·제주행’에 나서는 등 연일 ‘텃밭’ 유세에 공을 들이고 있다. 정 대표의 당대표 연임 도전이 유력한 가운데, 전국 유세 행보가 8월 전당대회를 겨냥한 포석이라는 해석도 나온다. 최근 정 대표를 향한 테러 위협을 둘러싸고도 전통 지지층과 친명(친이재명) 성향 당원들이 맞부딪치며 전당대회를 앞둔 갈등 기류가 거세지는 모습이다.



정 대표는 18일 5·18민주화운동 기념식 참석차 광주를 찾아 현장 선거대책위원회를 열고 “5월의 정신을 이어 민주주의의 내일을 여는 민주당이 되겠다”며 “광주·전남이 민주주의의 성지를 넘어 국가 균형발전의 메카로 도약할 수 있도록 힘쓰겠다”고 강조했다. 전날 5·18민주화운동 기념 전야제 참석에 이어 1박2일 일정으로 광주를 찾은 정 대표는 직전엔 전북 곳곳을 돌며 후보 지원 유세에 총력을 쏟았다. 지난 15∼16일엔 제주를 찾았고, 수도권에서도 최소 주 1회 현장 선대위를 여는 등 전국 유세 행보를 이어가고 있다.

더불어민주당 총괄상임선대위원장인 정청래 대표가 18일 광주 임택 동구청장 후보 선거사무소에서 열린 현장 중앙선거대책위원회의에 참석해 발언하고 있다. 연합

표면적으로는 후보 지원 행보이지만, 정 대표가 전당대회를 앞두고 당심 다지기에 나선 것이라는 해석도 나온다. 지난해 8·2 전당대회 기준 호남은 전체 선거인단의 33%를 차지했고, 경기·인천 26%, 서울·강원·제주 22%, 충청 10%, 영남 9% 순이었다. 정 대표의 최근 행선지가 당심 영향력이 큰 지역과 맞닿아 있다는 평가다. 민주당 관계자는 “영남권에서 지도부가 오면 보수 결집을 자극한다고 우려하는데, 정 대표 입장에서도 전당대회에 큰 실익이 없다고 볼 수 있다”고 했다.



특히 당 지도부가 전북 선거에 공들이는 배경에는 이번 선거 결과가 정 대표 연임 가도에 영향을 미칠 수 있다는 관측이 깔려 있다. ‘대리비 지급’ 의혹으로 민주당에서 하루 만에 제명됐던 김관영 전북도지사 후보가 무소속으로 당선될 경우 정 대표 리더십에 부담이 될 수 있다. 반면 정 대표와 가까운 이원택 후보 등이 승리할 경우 전북 조직 장악력이 커져 전당대회 국면에서 정 대표가 유리해진다는 분석이다.



정 대표 테러 위협을 둘러싼 여당 지지층 반응도 엇갈리고 있다. 정 대표가 “민심의 척도”라고 언급한 온라인 커뮤니티 ‘딴지일보’에선 “엄벌하라”는 여론이 우세한 반면, 친명 세력이 주축인 커뮤니티들에선 정 대표를 향해 “자작극을 멈추라”는 글이 잇따르고 있다. 정 대표 테러 모의 사건에 대해 박정보 서울경찰청장은 이날 정례 기자간담회에서 “굉장히 심각한 범죄”라며 “신속하고 엄정하게 수사를 진행하겠다”고 밝혔다. 경찰은 지방선거 후보자 신변 보호 등을 위한 ‘선거경비상황실’도 운영키로 했다.

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