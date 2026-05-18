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정청래, 연일 텃밭 지원… 전대 앞 ‘당심 공략’ 포석도

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김나현·유경민 기자

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호남·제주 등 찾아 후보 지원 유세
전북서 패배 땐 연임 악영향 우려

테러 위협글 놓고선 지지층 갈등

6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당 정청래 대표가 ‘1박2일 호남·제주행’에 나서는 등 연일 ‘텃밭’ 유세에 공을 들이고 있다. 정 대표의 당대표 연임 도전이 유력한 가운데, 전국 유세 행보가 8월 전당대회를 겨냥한 포석이라는 해석도 나온다. 최근 정 대표를 향한 테러 위협을 둘러싸고도 전통 지지층과 친명(친이재명) 성향 당원들이 맞부딪치며 전당대회를 앞둔 갈등 기류가 거세지는 모습이다.

정 대표는 18일 5·18민주화운동 기념식 참석차 광주를 찾아 현장 선거대책위원회를 열고 “5월의 정신을 이어 민주주의의 내일을 여는 민주당이 되겠다”며 “광주·전남이 민주주의의 성지를 넘어 국가 균형발전의 메카로 도약할 수 있도록 힘쓰겠다”고 강조했다. 전날 5·18민주화운동 기념 전야제 참석에 이어 1박2일 일정으로 광주를 찾은 정 대표는 직전엔 전북 곳곳을 돌며 후보 지원 유세에 총력을 쏟았다. 지난 15∼16일엔 제주를 찾았고, 수도권에서도 최소 주 1회 현장 선대위를 여는 등 전국 유세 행보를 이어가고 있다.

더불어민주당 총괄상임선대위원장인 정청래 대표가 18일 광주 임택 동구청장 후보 선거사무소에서 열린 현장 중앙선거대책위원회의에 참석해 발언하고 있다. 연합
더불어민주당 총괄상임선대위원장인 정청래 대표가 18일 광주 임택 동구청장 후보 선거사무소에서 열린 현장 중앙선거대책위원회의에 참석해 발언하고 있다. 연합

표면적으로는 후보 지원 행보이지만, 정 대표가 전당대회를 앞두고 당심 다지기에 나선 것이라는 해석도 나온다. 지난해 8·2 전당대회 기준 호남은 전체 선거인단의 33%를 차지했고, 경기·인천 26%, 서울·강원·제주 22%, 충청 10%, 영남 9% 순이었다. 정 대표의 최근 행선지가 당심 영향력이 큰 지역과 맞닿아 있다는 평가다. 민주당 관계자는 “영남권에서 지도부가 오면 보수 결집을 자극한다고 우려하는데, 정 대표 입장에서도 전당대회에 큰 실익이 없다고 볼 수 있다”고 했다.

특히 당 지도부가 전북 선거에 공들이는 배경에는 이번 선거 결과가 정 대표 연임 가도에 영향을 미칠 수 있다는 관측이 깔려 있다. ‘대리비 지급’ 의혹으로 민주당에서 하루 만에 제명됐던 김관영 전북도지사 후보가 무소속으로 당선될 경우 정 대표 리더십에 부담이 될 수 있다. 반면 정 대표와 가까운 이원택 후보 등이 승리할 경우 전북 조직 장악력이 커져 전당대회 국면에서 정 대표가 유리해진다는 분석이다.

정 대표 테러 위협을 둘러싼 여당 지지층 반응도 엇갈리고 있다. 정 대표가 “민심의 척도”라고 언급한 온라인 커뮤니티 ‘딴지일보’에선 “엄벌하라”는 여론이 우세한 반면, 친명 세력이 주축인 커뮤니티들에선 정 대표를 향해 “자작극을 멈추라”는 글이 잇따르고 있다. 정 대표 테러 모의 사건에 대해 박정보 서울경찰청장은 이날 정례 기자간담회에서 “굉장히 심각한 범죄”라며 “신속하고 엄정하게 수사를 진행하겠다”고 밝혔다. 경찰은 지방선거 후보자 신변 보호 등을 위한 ‘선거경비상황실’도 운영키로 했다.


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