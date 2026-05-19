구의역 참사 10년… “위험 외주화 여전”

지하철역 스크린도어를 수리하다 숨진 ‘구의역 김군 사망사건’ 10주기를 앞두고 노동 단체들이 ‘위험의 외주화’ 관련 제도 개선을 촉구했다.



공공운수노조와 전국철도·지하철협의회, 서울교통공사노조는 18일 구의역 개찰구 앞에서 기자회견을 열고 “비용 절감을 위한 위험의 외주화와 인력 감축이 반복되고 있다”고 주장했다. 비정규직 노동자였던 김군은 2016년 5월28일 구의역 9-4 승강장에서 스크린도어를 홀로 수리하다가 전동차에 치여 세상을 떠났다. 당시 김군의 사망은 비정규직 노동자의 열악한 근무 환경을 화두에 올렸다.

공공운수노조·전국철도지하철협의회·서울교통공사노조 관계자들이 18일 서울 광진구 구의역 개찰구 앞에서 ‘구의역 김군 사망사건’ 10주기 관련 기자회견을 열고 있다. 뉴스1

이석주 전국철도지하철노동조합협의회 조직부장은 “하청업체 신분인 김군에게는 위험한 작업을 ‘멈출 권리’가 보장되지 않았다. 10년이 지난 지금도 김포골드라인 등 민자 철도와 지하철은 다단계 위탁이 기본”이라고 지적했다. 엄길용 공공운수노조 위원장도 “태안화력 김용균, 김충현 등 노동자가 홀로 죽어가는 사고는 멈추지 않고 있다. 2인 1조 작업이 이뤄지도록 강력한 제도적 장치를 마련해야 한다”고 강조했다.



이들은 이날 회견을 마친 뒤 구의역 9-4 승강장 스크린도어 앞에서 헌화와 함께 ‘일하다 죽지 않을 권리 지켜내겠다’ 등 메시지가 적힌 포스트잇을 부착했다. 노조는 추모 기간 시민들이 포스트잇 추모에 참여할 수 있도록 할 예정이다.

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