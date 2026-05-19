김정은, 남부 국경 최전방 부대 강화 지시

김정은 국무위원장이 17일 북한 전군 사단·여단 지휘관을 평양 노동당 중앙청사로 소집해 남부 국경, 즉 남한과 맞닿은 군사분계선 일대 최전방 부대 강화 방침을 밝혔다.



18일 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 ‘중요 군사문제’를 언급하며 “전쟁을 보다 철저히 억제하기 위한 중요한 결정으로서 앞으로 취하게 될 군사조직구조 개편과 제1선부대들을 비롯한 중요 부대들을 군사기술적으로 강화하기 위한 구상”을 피력했다. 김 위원장 집권 이후 사단 및 여단 지휘관 회합은 처음이다.

김정은, 전군 지휘관 소집 “남부 국경 부대 강화” 김정은 국무위원장이 17일 북한 전군 사단·여단 지휘관을 평양 노동당 중앙청사로 소집해 남부 국경, 즉 남한과 맞닿은 군사분계선 일대 최전방 부대 강화 방침을 밝히고 있다. 18일 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 “전쟁을 보다 철저히 억제하기 위한 중요한 결정으로서 앞으로 취하게 될 군사조직구조 개편과 제1선부대들을 비롯한 중요 부대들을 군사기술적으로 강화하기 위한 구상”을 피력했다. 김 위원장 집권 이후 사단 및 여단 지휘관 회합은 처음이다. 노동신문·뉴스1

전문가들은 김 위원장의 행보에는 미국·이란 전쟁 등 국제정세의 유동성에 대비하는 동시에 9차 당대회 이후 국방력 강화와 체제 결속, 군 충성심 유도 등 다목적 성격이 반영됐다고 보고 있다. 북한이 올해 초 최전방 핵심 부대인 2·4·5군단 지휘관들을 현대전에 능숙한 실무형 인사들로 교체한 데 이어 김 위원장이 지난 6일 중요 군수공업기업소 방문 당시 서울을 사정권에 두는 신형 155㎜ 자행평곡사포를 올해 안에 ‘남부 국경’ 지역에 배치하겠다고 공개적으로 언급했다는 점에서다. 이번 전군 사단·여단 지휘관 회합 역시 전방 지역의 작전체계 개편과 군 현대화를 본격화하려는 흐름과 무관치 않다는 해석이 나온다.



임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “두 국가 관계를 전방 지역에 물리적 장벽과 요새로 시각화하여 완전히 고착시키겠다는 의지를 재확인한 것”이라며 “첨단 군사기술장비 도입에 맞춰 작전 개념 자체를 통째로 바꾸겠다는 의지를 피력함에 따라 향후 전방지역 북한군의 조직 및 기동 전술에 상당한 변화가 예상된다”고 전망했다.



윤민호 통일부 대변인은 “군 현대화와 사상 무장 등을 주문하는 동시에 군을 격려하는 의미가 있는 것으로 보인다”고 평가했다. 소집 시기가 북한 내고향여자축구단의 방남과 미·중 정상회담 종료 시점과 맞물리는 데 대해서는 “시기적으로는 특별한 의미를 부여하기 어려울 것 같다”고 말했다.

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