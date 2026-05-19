편의점 업계 ‘24시간 배달서비스’ 나서

포화 상태에 이른 점포 수와 고물가·경기 침체 등으로 매출 정체기를 맞이한 국내 편의점 업계가 ‘24시간 배달서비스’를 통해 새로운 성장동력 확보에 나섰다.



편의점 GS25와 CU는 19일부터 쿠팡이츠를 통한 편의점 배달 서비스를 24시간 운영 체제로 확대한다고 18일 밝혔다.



GS25는 서울·경기 및 6대 광역시 내 약 1000개 점포에서 24시간 배달 서비스를 제공한다. GS25는 지난해 11월부터 2500여개 점포에서 오전 3시까지 심야 배달 서비스를 운영 중인데 해당 점포의 심야 시간대(오후10시~오전3시) 배달 매출이 반년 만에 42.7% 증가했다. 같은 기간 전체 배달 매출에서 심야 배달이 차지하는 비중은 17.4%에서 21.7%로 상승했다. 심야 시간대 고객들이 주로 구매한 상품은 스낵(9.7%) 아이스크림(8.3%) 면류(7.8%) 탄산음료(6.8%) 빵(5.7%) 등 간단한 식사와 간식거리였다.



CU도 쿠팡이츠에 입점한 서울과 인천, 경기, 광주, 부산, 대전 등 대도시권 내 점포를 중심으로 24시간 배달 서비스를 제공한다. CU는 지난해 11월 서울 지역 1000여개 점포를 시작으로 심야 배달 서비스를 제공했는데 현재 전국 7500여개 점포로 운영 매장을 확대했다. 쿠팡이츠 장보기 메뉴의 CU 전용 탭을 통해 도시락과 라면, 디저트 등 약 8000여개 상품을 시간 제약 없이 주문할 수 있다. CU의 심야 시간 배달 매출 신장률은 2023년 138%, 2024년 167.5%, 2025년 86.6%로 고공 행진했다. 올해 1~4월 매출 신장률은 120.0%로 평균 매출 신장률을 대폭 웃돈다.

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