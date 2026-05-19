[경제 단신] 삼성 마이크로 RGB TV, 해외 매체 호평 외

삼성 마이크로 RGB TV, 해외 매체 호평

삼성전자는 자사의 최신 TV 제품인 ‘2026년형 마이크로 RGB TV’(사진)가 영국과 미국의 주요매체로부터 연이은 호평을 받고 있다고 18일 밝혔다. 삼성전자에 따르면 영국 IT 전문 매체 ‘트러스티드 리뷰’와 ‘엑스퍼트 리뷰’ 모두 마이크로 RGB TV에 최고점을 부여했다. 트러스티드 리뷰는 인공지능(AI) 기술을 접목한 화질 업스케일링 성능에 주목했고 엑스퍼트 리뷰는 시청자 맞춤형 콘텐츠 추천 서비스에 좋은 평가를 내렸다. 미국의 IT 매체 ‘테크아리스’는 뛰어난 화질과 풍부한 색상 표현에 높은 점수를 줬다. 해당 매체는 기사를 통해 “색과 성능을 중시하는 소비자에게 강력히 추천하는 제품이다”고 호평했다.

LG전자 자원순환 캠페인 ‘배터리턴’ 전개

LG전자는 기후에너지환경부·한국환경공단·E-순환거버넌스와 고객 참여형 자원순환 캠페인 ‘배터리턴’(사진)을 진행한다고 18일 밝혔다. 다음 달 30일까지 다 쓴 청소기 폐배터리를 반납하는 고객에게 새 배터리 할인 혜택을 제공하는 자원순환 프로젝트다. 폐배터리는 첨단산업 핵심 금속인 니켈과 코발트, 리튬, 망간 등 희유금속(희소금속)으로 분해된다. 캠페인 조성 기금 중 일부는 아동복지시설 지원에 쓰인다. LG전자는 2022년부터 매년 배터리턴 캠페인을 진행하고 있다. 지난해까지 17만여명이 참여했고, 수거한 폐배터리는 약 28만개, 무게는 128t에 달한다. 폐배터리에서 추출한 희유금속은 11t이 넘는다.

SOOP, 女배구단 ‘AI페퍼스’ 인수 나서

미디어 플랫폼 기업 SOOP(숲·옛 아프리카TV)은 여자 프로 배구단 AI페퍼스 인수를 결정하고 스포츠 사업 확대에 나선다고 18일 밝혔다. SOOP은 여자 프로배구 리그의 안정적 운영에 힘을 보태고, 자사가 보유한 스포츠 중계와 콘텐츠 제작 역량을 구단 운영으로 확장하기 위해 AI페퍼스 인수에 나섰다고 설명했다. 라이브 스트리밍 플랫폼인 SOOP은 실시간 소통 구조와 콘텐츠 확장성을 구단 운영에 접목해 팬과 구단의 접점을 넓힐 예정이다. SOOP 관계자는 “스포츠 콘텐츠 제작 경험과 e스포츠 구단 운영 노하우를 바탕으로 구단의 안정적인 운영은 물론 팬과 지역사회에 의미 있는 가치를 만들겠다”고 말했다.

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