스타벅스, 5·18에 '탱크' 이벤트…"천박한 역사관" 비난쏟아져

스타벅스 코리아가 5·18 민주화운동 46주년을 맞은 18일 군사정권 시절 비극을 연상하게 하는 판매 촉진 행사를 열었다가 비난 목소리가 높아지자 취소했다.



스타벅스 코리아는 이날 오전 10시 '탱크데이' 행사를 온라인상에서 열고 홍보했다.

5·18 46주년 탱크데이 행사 연 스타벅스 코리아. 연합뉴스

명칭이 '탱크'인 텀블러를 세트로 구매하면 원래 가격의 10~21% 할인해 판매한다는 이 행사의 홍보물에는 '책상에 탁!'이라는 문구도 적혔다.



민주주의를 사수하기 위해 시민들이 계엄군에 맞섰던 5·18을 추모하는 날 이러한 이벤트 행사가 알려지자 지역사회와 온라인 등 곳곳에서 '천박한 역사인식'이라며 스타벅스를 규탄하고 일부 불매운동 주장까지 터져 나왔다.



광주전남추모연대는 이날 낸 성명에서 "'탱크'는 1980년 5·18 때 계엄군 탱크를, '책상에 탁'은 1987년 고문으로 숨진 박종철 열사 사건을 은폐하려던 군사 정권의 '책상을 탁 치니 억하고 죽었다'는 비극을 연상시킨다"며 강하게 항의했다.



이어 "경영진의 편향된 역사 인식이 마케팅이라는 가면을 쓰고 교묘하게 표출된 결과가 아닌지 의심된다"며 "천박한 역사 인식으로 오월 영령을 모독한 스타벅스 코리아를 강력히 규탄하고 사태에 대한 납득할 수 있는 해명을 내놓고, 고개 숙여 사죄하라"고 촉구했다.



소셜미디어(SNS)에서도 누리꾼들이 공분하며 불매 운동 주장도 퍼져가고 있다.



한 누리꾼은 "5·18 46주년에 탱크데이 행사를 한 것은 실수가 아니라 고의"라고 강한 불만을 표시하고 "오늘부터 스타벅스 불매운동을 해야한다"고 제안했다.



또 다른 누리꾼도 "탱크와 전혀 연관이 없어 보이는 텀블러에 탱크라는 이름을 붙인 것 자체가 이상하다"며 "스타벅스는 더 이상 이용하지 않겠다"는 글을 남기기도 했다



스타벅스 코리아는 홍보문구가 '부적절했다'는 점은 인정하면서도 그 과정에 대한 별다른 해명 없이 사과문만 올리고 행사를 중단했다.



스타벅스 코리아는 사과문에서 "판매 촉진 행사를 하는 과정에서 부적절한 문구가 사용됐음을 발견했다"며 "행사는 중단했고 고객들에게 불편과 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

<연합>

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