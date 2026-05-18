'돈받고 현관문 테러' 보복 대행 20대 구속…"도주 우려"

(인천=연합뉴스) 천정인 기자 = 이른바 보복대행을 저지른 20대 남성이 18일 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 인천지법에 출석하고 있다. 2026.5.18 iny@yna.co.kr

이른바 '보복 대행' 범죄를 저지른 20대 남성이 18일 구속됐다.



전경호 인천지법 부장판사는 이날 오후 재물손괴 혐의를 받는 20대 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 "도망할 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다.



A씨는 지난 13일 오전 5시 30분께 인천시 서구 청라동 모 아파트 세대 앞 현관문에 페인트칠을 하고 날계란을 투척한 혐의를 받고 있다.



그는 보복 대행을 알선하는 상선 조직의 지시를 받고 퀵서비스 기사로 위장해 이러한 일을 벌인 것으로 조사됐다.



A씨는 범행을 실행하기 전 착수금 명목으로 30만원을 지급받았고, 범행 이후엔 추가 금전을 받기로 한 것으로 조사됐다.



신고를 받고 수사에 나선 경찰은 범행 사흘만인 지난 16일 천안 거주지에서 A씨를 긴급체포한 뒤 구속영장을 신청했다.



인천 서부경찰서는 A씨를 상대로 범행을 지시한 상선과 보복 대행 의뢰자 등에 대해 수사를 이어간다는 계획이다.

<연합>

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