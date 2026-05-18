BTS 드론쇼… 6월 광안대교 수놓는다

그룹 방탄소년단(BTS)이 다음 달 부산 광안대교에서 드론라이트쇼를 진행한다.

소속사 빅히트 뮤직은 BTS 월드투어 ‘아리랑(ARIRANG)’ 부산 공연에 맞춰 대규모 오프라인 팬 이벤트 ‘BTS 더 시티 아리랑 - 부산’을 진행한다고 18일 밝혔다. ‘더 시티’는 콘서트 개최를 전후해 공연이 열리는 도시에서 BTS와 관련된 다양한 즐길 거리를 제공하는 행사다. 부산에서는 2022년에 ‘2030 부산세계박람회 유치 기원 콘서트’가 개최되면서 한 차례 열린 바 있다.



이번 ‘더 시티’는 다음 달 12∼13일 열리는 BTS 월드투어 ‘아리랑(ARIRANG)’ 부산 공연 전후로 진행된다. BTS 데뷔일(6월13일)을 기념하는 의미도 담겼다. 이틀간의 공연일에 맞춰 부산 랜드마크인 광안대교에서는 드론 라이트쇼가 진행된다. 부산유라시아플랫폼, 광복로 미디어파사드 등 주요 랜드마크에선 다음 달 5일부터 21일까지 미디어 아트월을 즐길 수 있다. 다음 달 10일부터 14일까지는 더베이101 갤러리홀에서 아미 마당이 마련된다. 이 외에도 부산시티투어, 요트 투어 등 다양한 프로그램이 준비될 예정이다.

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