[재미로 보는 오늘의 운세] 5월 19일 (화요일) 61년생 하는 일이 잘 진행이 안되는 시기

96년생 금전적인 상황이 긴박하다. 84년생 직장인은 일의 책임소재로 난감해진다. 72년생 자신의 능력을 믿길 바란다. 60년생 오늘은 상황에 따라 다르게 대응하라. 48년생 작은 질병이라도 조심하라. 36년생 용기를 내서 한발 내딛는 것이 좋다.

97년생 동업권은 물러나는 것이 현명하다. 85년생 강자에게는 정도로, 약자에게는 유연하게. 73년생 윗사람과의 관계를 원만히 하자. 61년생 하는 일이 잘 진행이 안되는 시기다. 49년생 주위의 동조를 얻어보자. 37년생 잠시 쉬어 가는 것이 현명하다.

98년생 가족간에 마음을 먼저 열어야 편하다. 86년생 잘나거나 못나거나 배울 점이 있다. 74년생 먼 곳보다 가까운 곳이 좋다. 62년생 상대방의 좋은 점을 먼저 생각하자. 50년생 일을 제대로 구분하자. 38년생 자신이 책임지는 것이 바람직하다.

99년생 제자리를 찾아 열성있게 일하자. 87년생 작은 질병도 방치하면 확산될 수 있다. 75년생 쓸데없는 자기과시는 금물. 63년생 이론과 실제는 차이가 있다. 51년생 무리수를 두지 말자. 39년생 내가 싫든 좋든 받아들이자.

00년생 나의 일 보다 남의 일에 신경쓴다. 88년생 자신의 일에 긍지를 갖자. 76년생 좋은 기회가 도래하다. 64년생 중요한 약속은 오후에 하자. 52년생 순간적인 향락에 조심하자. 40년생 금전관계는 오전에 성사된다. 28년생 열심히 일해도 성과가 조금 약하다.

01년생 일찌감치 마음을 고쳐먹으면 길하다. 89년생 상대에게 우선 믿음을 주는 것이 필요하다. 77년생 일부러 앞에 나서지 마라. 65년생 순리에 맞게 움직이자. 53년생 일진일퇴를 거듭하는 때이다. 41년생 손해본다고 속상해하지 말라. 29년생 북방에서 건강에 좋은 정보를 얻는다.

02년생 하고 싶은 일을 적극적으로 공략하라. 90년생 입장을 납득시키는 데 어려움이 예상된다. 78년생 편안하고 안일한 생활는 노환이다. 66년생 약속은 오후 5-7시가 좋다. 54년생 말 한마디의 중요성을 되새겨라. 42년생 뜻밖의 장애로 일이 더디다. 30년생 상념에 사로 잡히지 말고 훌훌 털자.

03년생 대화를 늘리고 이해를 깊이 함이 좋다. 91년생 물통이 물이 가득한데 계속 붓고 있다. 79년생 창의력을 발전시킬 때이다. 67년생 각자의 가정 속에 약간의 문제는 있다. 55년생 상대방의 심중을 깊게 헤아리라. 43년생 감언이설에 현혹되지 말라. 31년생 남을 의식하지 말고 자신을 발전시키자.

04년생 현재 하는 일에 집중해서 역량을 쏟아라. 92년생 상대방의 좋은 점을 먼저 생각해라. 80년생 정신적인 고통을 견디기가 어렵다. 68년생 매듭지을 일은 빨리 끝을 보자. 56년생 자신이 먼저 솔선수범하자. 44년생 밝은 생각으로 임하라. 32년생 작은 것에 만족하자.

05년생 검토할 일이 생기면 반드시 확인해 보아라. 93년생 자신의 능력을 가치있게 여기고 노력하라. 81년생 친구에게 성의를 다하라. 69년생 자영업자는 매출이 증대된다. 57년생 무지몽매한 사람과 멀리하라. 45년생 서운한 마음은 잊어야 편하다. 33년생 금전정보에는 경계하는 것이 좋다.

06년생 백지장도 맞들면 낫다. 94년생 경제적으로 안정되고 있는 운이다. 82년생 일은 생각보다도 부담이 크다. 70년생 능력 밖의 것을 탐하지 말라. 58년생 선심을 쓰는 것은 좋다. 46년생 지나친 집착은 자신을 고통스럽게 한다. 34년생 너무 심한 운동은 삼가하자.

95년생 감정이입에 몰입하는 것이 나쁘지 않다. 83년생 자신을 드러내고 싶지만 이르다. 71년생 신용문제 금전문제가 걱정이다. 59년생 활동적인 방향으로 밀고 나가자. 47년생 요통이나 유행병에 조심하라. 35년생 할인물건조심 소탐대실의 운세다.

백운철학원

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