김포우리병원, 임상시험 전용병상 확장 생동시험 수행 강화

김포우리병원이 임상시험 전용 병상 확장을 완료했다. 이곳 임상의학연구소는 신속한 심사위원회(IRB) 승인 프로세스와 안정적인 대상자 모집·관리 시스템 기반의 생물학적동등성시험 분야에서 경쟁력을 확보해 왔다.

18일 김포우리병원에 따르면 해당 연구소는 기존 2개층 30병상, 3개층 50병상 규모에서 2개층 병동을 60병상으로 늘렸다. 이에 총 110병상의 임상시험 전용 병상을 갖추게 됐다. 다수 과제의 동시 수행이 가능한 인프라를 구축하며 국내 상위권 수준 여건이 마련됐다.

박현수 임상시험센터장은 “병상 수는 일정 수립 대응력과 과제 병행 수행 능력을 좌우하는 핵심 요소”라며 “제약·바이오 기업의 다양한 수요에 보다 신속하게 대응할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

김포우리병원은 대상자 중심의 운영 환경도 강점으로 꼽힌다. 쾌적한 병동, 편의성, 체계적인 지원을 통해 만족도 향상 및 안정적인 임상 수행 기반이 갖춰졌다. 고도현 병원장은 “규모 확대를 넘어 속도·품질을 모두 갖춘 임상시험 전문기관으로 도약할 것”이라고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지