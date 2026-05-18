철근 누락 이슈에 중동 불안까지…현대건설 6%대 급락

현대건설 계동사옥 (현대건설 제공) ⓒ 뉴스1 윤주현 기자

현대건설(000720)이 수도권광역급행철도(GTX) 삼성역 철근 누락 시공 오류 영향에 중동 긴장 국면까지 불거지며 18일 급락 중이다.

이날 오후 2시 29분 현대건설은 전일 대비 1만 400원(6.71%) 내린 14만 4600원에 거래되고 있다. 장 중 13만 6200원까지 내렸다.

주가 약세는 현대건설이 시공을 맡은 GTX 삼성역 복합개발사업 공사 구간에 대규모 철근 누락이 발생하며 투자심리가 얼어붙은 영향으로 풀이된다.

지난해 11월 현대건설이 자체 품질 점검을 진행하던 중 지하 5층 구조물의 철근 누락을 발견해 서울시에 자진 보고하면서 수면 위로 드러났다.

조사 결과 지하 5층 기둥 80곳에서 설계상 2개씩 들어가야 할 주철근이 1개씩만 시공된 것으로 확인됐다. 국토부는 철근이 절반만 시공된 기둥 80개 가운데 50개가 상부 하중을 견디는 핵심 기준치를 충족하지 못했다고 밝혔다.

이에 국토교통부는 이날 GTX 삼성역 구간을 시공하고 있는 영동대로 지하공간 복합개발사업 건설공사에 대해 건설과정 적정성을 집중적으로 점검하는 특별 현장점검을 착수한다고 밝혔다.

여기에 미국·이란 전쟁 불안이 재점화되면서 재건주 기대로 주목받았던 건설주 전반이 주춤하고 있다. 악시오스에 따르면 미국이 대이란 군사옵션 재개 여부를 논의하는 것으로 전해졌다.

이에 GS건설(006360)(-3.12%), DL이앤씨(375500)(-1.87%) 등이 하락 중이다.

<뉴스1>

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