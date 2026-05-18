대구사이버대학교 대학원, 22일 온라인 입시설명회 개최

대구사이버대학교 대학원은 22일 오후 온라인 입시설명회인 ‘대학원 방구석 오픈 랩(Open Lab)’을 개최한다고 18일 밝혔다.

현재 미술치료 관련 학부 과정과 대학원 석∙박사 과정을 동시에 운영 중인 대학은 이번 설명회를 통해 학부 재학생과 대학원 진학 희망자들에게 입학 절차와 학업에 대한 이해를 도울 계획이다.

이번 행사는 2026학년도 2학기 입시 요강 안내, 대학원 미술상담학과 교육과정 및 자격증 소개, 대학원 재학생들과의 대화 순으로 진행된다. 대학 측은 입시 지원 절차와 주의 사항을 상세히 전달하는 한편, 석∙박사 과정 재학생 선배들의 생생한 경험담을 공유해 대학원 진학을 준비하는 이들에게 실질적인 도움을 줄 예정이다.

행사를 기획한 윤효운 미술상담학과장(교수)은 “대학원 입학부터 교육과정 이수, 자격증 취득과 학교생활 전반에 대한 이야기를 생생하게 전달하고자 행사를 준비했다”며 “직장인이 많은 사이버대학원의 특성을 고려해 공간적 제약이 없는 온라인 설명회 형태로 기획했다”고 취지를 설명했다.

행사 참여는 대구사이버대 대학원 홈페이지에 게재된 정보무늬(QR)코드를 통해 접속하면 되며, 사이버대학원에 관심이 있는 사람이라면 누구나 제한 없이 참여할 수 있다.

한편 대구사이버대 대학원의 2026학년도 2학기 1차 신입생 모집 기간은 이달 26일부터 6월19일까지다. 원서 접수는 대학원 홈페이지를 통해 온라인으로 진행된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지