“배우 출연료 수억인데 고증비 아깝나”…‘대군부인’ 지적한 ‘큰별쌤’ 최태성

한국사 강사 ‘큰별쌤’ 최태성이 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’의 역사 왜곡 논란과 관련해 “역사물 고증 연구소가 필요하다”고 목소리를 높였다.

최태성은 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “드라마와 영화는 이제 전 세계인이 보고 있다”며 “이제 그 격에 맞는 시스템이 필요하다”고 의견을 전했다.

그는 “역사 용어와 복장, 대사 등 역사 왜곡 논란이 반복되고 있지만 늘 제자리”라며 “배우 출연료에는 수억원을 아낌없이 쓰면서 역사 고증 비용은 몇십만원 수준으로 퉁치려 한다. 왜 그리도 아까워하는 건가”라고 지적했다.

MBC ‘21세기 대군부인’ 포스터. MBC

이어 “프로그램 제작 과정에서 고증에 필요한 시간 역시 지나치게 가볍게 여겨지고 있다”며 대안으로 “대본과 복장, 세트 등을 원스톱으로 검수할 수 있는 역사물 고증 연구소가 필요하다”고 제안했다.

그는 “역사학계에 대한 존중이 필요하다”고 강조하며 “좋은 드라마 만드느라 고생하셨는데 이런 지적을 받으면 맥이 빠지지 않는가. 이제 이런 고민을 그만할 때가 된 것 같아 제안을 해본다”고 덧붙였다.

이번 논란은 지난 15일 방송된 드라마 11화 속 왕 즉위식 장면에서 불거졌다. 극 중 이안대군(변우석 분)이 왕위에 오르는 과정에서 신하들이 자주국 군주에게 사용하는 ‘만세’ 대신 제후국 표현인 ‘천세’를 외쳤고, 왕이 황제의 십이면류관이 아닌 구류면류관을 착용한 설정이 문제가 됐다.

이에 제작진은 “세계관 설정과 역사적 고증 문제로 심려를 끼쳐 죄송하다”며 “재방송과 주문형비디오(VOD), 온라인동영상서비스(OTT) 영상에서는 해당 장면의 오디오와 자막을 수정하겠다”고 사과했다.

최태성은 평소 ‘큰별쌤’이라는 별명으로 알려진 한국사 강사로 ‘벌거벗은 한국사’, ‘다시 갈 지도’ 등 다양한 방송에 출연해 얼굴을 알렸다. 그는 드라마 방영 전 자신의 유튜브 채널을 통해 입헌군주제가 유지되는 가상의 대한민국이라는 작품 설정을 설명하는 영상도 공개한 바 있다.

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