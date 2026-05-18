선거판으로 오는 AI…SBS ‘개표방송’에 신기술 더한다

오픈AI는 국내 방송사 SBS와 손잡고 인공지능(AI) 기술을 활용한 새로운 콘텐츠를 오는 6·3 전국동시지방선거에서 선보인다고 18일 밝혔다.

오픈AI는 국내 방송사 SBS와 손잡고 인공지능(AI) 기술을 활용한 새로운 선거방송을 오는 6·3 전국동시지방선거에서 선보인다고 18일 밝혔다. 오픈AI 제공

오픈AI와 SBS는 지난 7일 서울 양천구 목동 SBS 본사에서 업무 협약식을 맺고 6·3 지방선거 특집 개표방송 ‘2026 국민의 선택’에서 AI를 활용한 실시간 협업 콘텐츠를 선보이기로 했다.

SBS의 사상 최초 생성형 AI 기술을 활용한 선거방송은 방대한 데이터가 실시간으로 쏟아지는 선거 개표방송에서 시청자들에게 신속·정확한 정보를 전달할 것으로 보인다.

SBS 방문신 사장은 “SBS는 올해 경영 슬로건을 ‘AI화 함께 하는 콘텐츠 리더’로 정하고, AI 활용과 내재화를 핵심 과제로 추진하고 있다”며 “대한민국 선거방송의 새로운 역사를 써온 SBS와 OpenAI의 협업이 시청자들에게 새로운 가치를 제공할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

방 사장은 “이번 협력이 선거방송을 넘어 다양한 콘텐츠와 신규 사업 모델로까지 확대되길 희망한다”고 덧붙였다.

오픈AI 코리아 김경훈 총괄대표는 “오픈AI는 ‘AI로 인류를 이롭게 한다’는 사명을 바탕으로 기술을 개발하고 있다”며 “AI 기술의 가치가 많은 사람들에게 전달되기 위해서는 좋은 파트너가 필요하다”고 설명했다.

그러면서 “민주주의에서 가장 중요한 과정 중 하나인 선거를 앞두고 SBS와 협력해 국민들에게 보다 정확하고, 유용한 정보를 전달할 수 있게 돼 뜻깊게 생각한다”고 말했다.

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