전남 격전지 선거판, 시작부터 보궐선거 ‘뒷말’ 솔솔 [6·3의 선택]

6·3 지방선거를 앞두고 전남 지역 주요 격전지 후보들이 각종 의혹과 사법 리스크에 휩싸이면서 지역 정가가 요동치고 있다. 본격적인 본선 레이스가 시작되기도 전에 유권자들 사이에서는 “누가 당선되더라도 결국 낙마해 또다시 보궐선거를 치르는 것 아니냐”는 공멸의 위기감과 비판의 목소리가 쏟아져 나오고 있다.

가장 이목이 쏠리는 곳은 순천과 광양 등 전남 동부권 격전지다. 순천시장 선거에 나선 더불어민주당 손훈모 후보는 당내 결선 투표 끝에 공천장을 거머쥐었으나, 경선 과정 전후로 불거진 각종 잡음과 당내 갈등의 앙금이 여전히 해소되지 않은 상태다. 지역 정가에서는 본선 승패를 떠나 향후 전개될 수 있는 사법적 판단 등 법적 리스크가 당선 이후까지 부담으로 작용할 수 있다는 관측이 끊이지 않는다.

제9회 전국동시지방선거 카드뉴스. 선관위 제공

광양시장 선거에 출마한 무소속 박성현 후보의 상황은 더욱 엄혹하다. 박 후보는 민주당 경선에 참여했으나 선관위에 의해 ‘불법 전화방 운영 및 금품 제공 혐의’가 적발되면서 당 지도부로부터 자격을 박탈당했다. 이후 법원의 가처분 인용으로 무소속 출마에는 성공했지만 선관위 고발에 따른 경찰 수사가 본격화되면서 당선 여부와 무관하게 ‘사법 처리 1순위’라는 뒷말을 낳고 있다.

전남 서남부권 역시 후보들의 개인 신상 리스크로 진흙탕 싸움이 전개되고 있다. 강진군수 선거에 출마한 무소속 강진원 후보는 지방선거를 목전에 두고 성추행 혐의로 피소돼 전남경찰청의 수사를 받게 됐다. 고발장에 따르면 강 후보는 지난 2019년 한 노래주점에서 여성을 강제추행한 혐의를 받고 있다. 강 후보 측은 “선거 판세를 흔들려는 악의적인 정치 공세”라며 전면 부인하고 있지만 선거 가도에 치명적인 도덕적 타격을 입었다는 평가다.

진도군수 선거의 무소속 김희수 후보는 ‘허위 학력 기재’ 의혹으로 공직선거법 위반 심판대에 오를 위기다. 김 후보는 국내 교육부가 인정하지 않는 미국의 한 신학대학 학위를 포털 프로필과 도당 홈페이지에 수년간 게재해 온 사실이 드러났다. 선거법상 정규 학력이 아닌 학위를 게재하는 행위는 당선무효형에 해당하는 허위사실 공표죄로 처벌받을 수 있어 향후 법적 공방이 불가피할 전망이다.

이처럼 전남 주요 지역구마다 후보들의 사법·도덕적 결함이 줄줄이 터져 나오면서 유권자들의 시선은 냉담하기만 하다.

지역 정가 한 관계자는 “민주당의 부실한 공천 검증과 후보들의 무리한 출마 강행이 결국 ‘보궐선거 리스크’라는 부메랑으로 돌아왔다”며 “선거 결과와 상관없이 당선 무효나 직위 상실로 인해 또다시 막대한 혈세를 들여 재선거를 치러야 할지도 모른다는 유권자들의 피로감과 불신이 극에 달한 상황”이라고 꼬집었다.

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