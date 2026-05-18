'각종 의혹' MC몽 "18일 차가원·연예인들 폭로"

래퍼 겸 프로듀서 MC몽(47·신동현)이 자신을 둘러싼 각종 의혹에 대해 직접 입을 연다.

MC몽은 18일 소셜 미디어를 통해 "오늘 저녁 8시 틱톡 라이브 방송을 통해 기자들을 모시고 지난 일들과 저와 관련된 모든 사건에 대해 직접 밝히겠다"고 예고했다.

(왼쪽부터) MC몽, 차가원

MBC 'PD수첩'의 취재 결탁 의혹을 비롯해 건설업자 A씨와 불법 도박 의혹 연루자, 관련 연예인들을 언급하겠다는 계획이다.

그는 2023년 차가원 피아크그룹 회장과 '원헌드레드'를 공동 설립했으나 지난해 7월 사임했다. 이후 불륜설, 불법 도박, 수면제 대리 처방 등의 루머가 이어졌다. 최근 차 회장은 300억 원대 사기 혐의로 경찰 조사를 받으며 "경영권 탈취를 시도 당했다"고 주장하고 있다.

원헌드레드는 소속 가수, 이전 소속 가수들과 정산금 미지급 문제로 갈등을 빚는 중이다. 이승기, 이무진, 비비지, 엑소 첸·백현·시우민(첸백시) 등이 전속계약 해지를 통보했다. 더보이즈 멤버들은 차 회장을 횡령 혐의로 고소하기도 했다.

<뉴시스>

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