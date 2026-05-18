경찰, 김병기 의원 분리송치 가닥…방시혁 영장은 재신청 또검토

경찰이 무소속 김병기 의원을 둘러싼 13개 의혹 가운데 수사가 마무리된 일부 혐의를 먼저 종결하겠다는 방침을 거듭 밝혔다.



박정보 서울경찰청장은 18일 정례 기자간담회에서 "수사를 일괄 종료하는 게 좋겠지만 워낙 상황이 많아 마무리된 것부터 정리하려 마음먹고 있다"고 밝혔다.

(왼쪽부터) 무소속 김병기 의원, 방시혁 하이브 의장

박 청장은 "대부분은 마무리됐지만 법리 검토 과정에서 수사할 부분이 나오기 때문에 법리 검토가 끝나야 다음 단계를 검토할 수 있다"고 덧붙였다.



지난해 9월 시작된 김 의원에 대한 수사는 열 달 가까이 이어지고 있다. 이에 박 청장은 지난달 20일 사건을 분리 송치하겠다고 밝혔다.



하지만 일주일 뒤 경찰청에서 분리 송치가 적절한지 검토 중이라는 반응이 나오며 사건 처리가 6월 지방선거 이후로 밀리는 게 아니냐는 관측을 낳았다.



박 청장은 검찰이 경찰의 구속영장 신청을 두 차례 반려한 하이브 방시혁 의장에 대해선 검찰의 반려 사유를 재검토해 재신청 여부를 결정하겠다고 밝혔다.



박 청장은 방 의장에 대한 소환조사가 작년 11월 마무리됐던 점에서 영장 신청에 실기한 게 아니냐는 질문에 "검찰과 생각이 다를 수 있지만 경찰은 최선을 다했다"고 답했다.



쿠팡의 대규모 개인정보 유출사태와 1억원대 금품 수수 혐의를 받는 강호동 농협중앙회장에 대한 수사 역시 필요한 절차를 밟고 있다고 박 청장은 설명했다.



그는 강 회장 수사와 관련해 "농림축산식품부에서 추가 수사 의뢰를 한 게 있다"며 "그 사건과 같이 진행하면서 종결할지, 기존 수사 먼저 종결할지 경과를 보면서 판단할 것"이라 전했다.

<연합>

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