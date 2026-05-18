‘21세기 대군부인’ 흥행에… 완주 소양면 촬영지 ‘드라마 성지’ 급부상

최근 인기리에 종영한 TV 드라마 ‘21세기 대군부인’의 여운이 이어지면서 주요 촬영지인 전북 완주군 소양면이 새로운 감성 관광지로 주목받고 있다.

드라마 속 주인공들이 머물던 한옥과 자연 풍경을 직접 체험하려는 여행객들의 발길이 이어지면서 이른바 ‘드라마 성지순례 코스’로 떠오르고 있다. 특히 사회관계망서비스(SNS)와 쇼트폼 플랫폼을 중심으로 “실제로 보면 더 영화 같다”, “한국 같지 않은 해외 감성”이라는 반응이 확산되며 MZ(밀레니얼세대+Z세대) 세대와 드라마 팬들의 방문이 크게 늘고 있다.

TV 드라마 ‘21세기 대군부인’의 주요 촬영지인 전북 완주군 소양면 '아원고택'. 완주군 제공

가장 큰 관심을 받는 곳은 오성한옥마을에 위치한 ‘아원고택’이다. 250년 세월을 품은 전통 한옥과 현대적인 노출 콘크리트 미술관이 공존하는 독특한 공간으로, 드라마 속 과거와 현재가 교차하는 몽환적인 분위기를 완성한 핵심 촬영지다.

방문객들은 대청마루에 앉아 종남산 풍경을 배경으로 사진을 남기며 극 속 한 장면 같은 분위기를 즐기고 있다. 이곳은 앞서 BTS 화보 촬영지로도 알려져 있었지만, 이번 드라마 흥행을 계기로 다시 한번 전국적인 감성 여행지로 주목받고 있다.

또 다른 인기 명소는 ‘소양고택’이다. 고즈넉한 한옥과 전통 정원의 여백 미가 살아 있는 공간으로, 드라마에서는 인물들의 감정선이 깊어지는 주요 장면 배경으로 등장했다. 한옥 처마 아래로 스며드는 햇살과 자연이 어우러진 공간감이 시청자들의 몰입을 끌어냈다는 평가다. 최근에는 한복 체험과 전시물 해설(도슨트) 투어를 함께 즐기려는 관광객들도 늘어나면서 단순한 촬영지를 넘어 체류형 관광지로 자리 잡고 있다.

드라마 속 로맨틱한 분위기를 완성한 자연 풍경도 관광객들의 시선을 사로잡는다. 오성한옥마을 아래 자리한 오성제는 일명 ‘나홀로 나무’와 잔잔한 수면 풍경으로 유명한 장소다. 극 중 주인공들의 명장면이 촬영된 이후 연인들의 데이트 코스와 인생 사진 명소로 인기를 끌고 있다. 특히 해 질 무렵 노을이 수면 위로 번지는 시간에는 “한 폭의 영화 같다”는 반응이 이어지고 있다.

완주군은 촬영지 관광에 그치지 않고 전통문화 체험 프로그램도 함께 운영하고 있다. 전통 풍류를 현대적으로 체험할 수 있는 풍류학교에서는 다도와 명상을 결합한 마음 치유 프로그램이 진행되고 있으며, 인근 봉강요에서는 도예 장인과 함께하는 원데이 클래스도 운영 중이다. 방문객들은 직접 흙을 만지고 차를 음미하며 드라마 속 감성을 현실에서 체험하고 있다.

최근 인기리에 막을 내린 MBC TV 드라마 ‘21세기 대군부인’의 주요 촬영지인 전북 완주군 소양면 '소양고택'. 완주군 제공

여기에 봄철이면 송광사 진입로를 따라 이어지는 십리 벚꽃길까지 더해져 소양면 일대는 계절 감성 여행지로도 인기를 끌고 있다.

완주군 관계자는 “드라마 흥행 이후 실제 촬영지인 소양면 일대 방문객이 크게 늘고 있다”며 “화면 속 아름다운 풍경과 전통 감성을 직접 체험할 수 있는 완주만의 매력을 많은 관광객이 즐기길 바란다”고 말했다.

한편, 지난 16일 종영한 21세기 대군부인은 최종회에서 전국 가구 기준 시청률 13.8％를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다.

다만, 방송 기간 내내 연기력과 전개, 입헌군주제 설정 등을 둘러싼 논란도 이어졌다. 특히 마지막 회 직전 방송에서는 제후국 표현인 ‘천세’ 사용과 제후 상징 관모 등장 등을 두고 역사 왜곡 논란이 불거졌다. 일부 시청자들은 중국식 다도 예법 연출에 대해서도 문제를 제기했다.

논란이 확산하자 제작진은 공식 입장을 통해 “가상의 세계관과 현실 역사 맥락이 교차하는 부분을 더욱 세심하게 살피지 못했다”며 사과하고, 재방송과 주문형비디오(VOD)·온라인동영상서비스(OTT)에서 관련 장면의 오디오와 자막을 수정하겠다고 밝혔다.

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