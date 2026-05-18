인천공항, 세계 최초로 셀프체크인 로봇 도입

“인천공항으로 로봇 보러 오세요.”



인천국제공항이 셀프체크인 로봇을 도입하는 등 디지털 공항으로 탈바꿈하고 있다.

인천국제공항공사는 세계 최초로 셀프체크인 로봇과 안내·순찰 로봇, 도슨트 로봇 등 신규 자율주행 31대를 도입해 운영에 나섰다고 18일 밝혔다.

신규로 도입한 로봇 3종(셀프체크인 로봇,안내·순찰 로봇,도슨트 로봇)은 2018년 인천공항이 세계 최초로 상용화한 안내 로봇(에어스타)을 잇는 차세대 로봇 서비스로, 자율주행·인공지능(AI)·5G·디지털트윈 등 첨단 기술이 한층 발전된 형태로 적용됐다.

18일 인천공항을 찾은 여객들이 안내·순찰 로봇의 도움을 받아 공항 정보를 확인하고 있다.

이번 로봇 도입의 핵심은 세계 최초로 개발·운영되는 자율주행 셀프체크인 로봇이다. 그동안 셀프체크인은 여객이 직접 정해진 위치의 키오스크로 찾아가야만 이용할 수 있었지만 이제는 자율주행 기술과 셀프체크인 기능이 탑재된 로봇이 먼저 여객에게 다가가 기존 키오스크와 동일한 셀프체크인 서비스를 제공한다.

셀프체크인 로봇은 혼잡한 체크인카운터로 자율주행 이동하며 여객의 체크인을 돕는다. 공간적 제약 없이 여객 동선에 따라 위치를 유연하게 운영할 수 있어, 터미널 내 여객 흐름 개선과 대기시간 단축 효과가 클 것으로 기대된다.

안내·순찰 로봇은 기존 안내 로봇의 리뉴얼 버전으로, 생성형 AI(LLM) 기술이 새롭게 탑재돼 여객과 자연스러운 음성 대화가 가능해진 점이 가장 큰 변화다. 4개 국어(한/영/중/일)로 공항 시설, 항공편, 혼잡 상황 등을 안내하며, 6개 국어(한/영/중/일/불/서) 통역까지 지원해 다양한 국적의 여행객들에게 언어 장벽 없는 서비스를 제공한다.

“근처에 식사할 만한 곳 추천해 줘”라고 물으면 로봇이 현재 위치 기반으로 최적의 경로를 안내하며 직접 앞장서서 목적지까지 동행한다.

특히 이 로봇은 안내와 순찰 두 가지 역할을 모두 수행할 수 있어 활용도가 높다. 평소에는 친근한 안내 도우미로 운영되며 긴급 상황 발생 시에는 순찰 모드로 전환돼 즉시 현장으로 출동해 상황을 관제실에 실시간 중계한다.

이와 함께 도슨트 로봇은 제1교통센터와 제2계류장관제탑에서 전시 작품과 공항 시설을 안내하는 문화 가이드 역할을 한다. 작품을 선택하면 이미지와 음성을 통해 상세한 설명을 제공하며, 다국어 안내를 통해 전 세계 여행객에게 한국 문화의 아름다움을 알릴 예정이다.

인천공항공사는 이번 신규 로봇 서비스 운영을 위해 5G 특화망과 디지털트윈 기반 통합 관제 플랫폼도 함께 구축했다. 5G 특화망은 초저지연·초고화질 무선통신망을 기반으로 로봇의 실시간 데이터를 안정적으로 전송하며, 디지털트윈 통합 관제 플랫폼에서는 모든 로봇의 위치와 상태, 터미널 혼잡도 등을 한눈에 모니터링할 수 있어 적재적소에 로봇을 배치할 수 있다.

김범호 인천국제공항공사 사장직무대행은 “세계 최초 셀프체크인 로봇 도입을 통해 ‘공항이 여객에게 다가가는 능동형 서비스’라는 새로운 패러다임을 제시하게 됐다”며 “인천공항은 AI, 5G, 자율주행 등 첨단 기술을 적극적으로 도입해 여객 서비스를 혁신하며 세계 최고의 디지털 공항으로 나아가겠다”고 말했다.

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