서울 규제 피해 경기·인천으로…1∼4월 아파트 거래량 33%↑

올해 들어 경기도와 인천지역 아파트 거래량이 작년 대비 30% 이상 늘어난 것으로 조사됐다.



서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶이는 등 규제가 강화되면서 접근성이 양호하며 개발 호재가 있는 경기·인천으로 수요가 분산되는 모습이다.

경기도 김포시의 한 아파트 단지 모습.

직방은 올해 1월부터 4월까지 경기·인천 아파트 거래량이 총 6만6천294건으로 작년 동기(5만13건) 대비 33% 증가했다고 18일 밝혔다.



경기도가 지난해 1∼4월 4만983건에서 올해 5만5천822건으로 36% 늘었다.



이 가운데 거래량 증가폭이 가장 큰 곳은 구리시다. 구리시 아파트는 올해 1천708건이 거래되며 작년 동기(468건) 대비 265% 급증했다.



토지거래허가구역·규제지역에서 제외된 데다 광역급행철도(GTX) B노선 건설과 지하철 6호선 연장 추진, 노후 단지 재건축 진행 등의 호재가 작용하며 거래량이 늘고 있다는 분석이다.



특히 구리 인창동은 지난해 1∼4월 186건에서 올해 4배가 넘는 778건으로 거래가 늘었다. 재건축 기대감이 있는 인창 주공2단지와 주공6단지가 각각 64건으로 가장 많이 팔렸다.



화성시 동탄구(136%), 용인시 기흥구(115%), 안양시 만안구(92%) 등도 증가세가 두드러졌다.

올해 경기·인천지역 아파트 거래량. 연합뉴스, 직방 제공

광역교통망 개선, 반도체 산업단지 조성, 정비사업 등 개발 기대감으로 이들 비규제지역으로 매수자들이 몰린 것이다.



이에 비해 경기도내 토지거래허가구역이면서 규제지역인 성남 분당구와 과천시는 같은 기간 거래량이 각각 30%, 77% 감소해 규제의 영향을 받은 것으로 나타났다. .



인천은 올해 1∼4월 거래량이 1만472건으로 작년 동기(9천30건) 대비 16% 늘었다.



서구와 부평구가 각각 34% 늘었고, 연수구도 24% 증가하며 3개 구가 거래를 주도했다.



직방 김은선 빅데이터랩장은 "최근 임대차시장 불안 등으로 일부 전월세 수요가 매매 수요로 이동하는 가운데, 대출 문턱이 상대적으로 낮고 전세 낀 매수도 가능한 경기 등지로 수요가 분산되고 있다"며 "특히 접근성이 양호하면서 교통여건 개선·정비사업 추진 등 효재가 있는 단지들의 거래량 증가가 두드러졌다"고 말했다.

<연합>

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