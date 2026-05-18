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‘민주당 텃밭 결집’… 함평군수 판세 일주일 만에 ‘요동’ [6·3의 선택]

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함평=김선덕 기자 sdkim@segye.com

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이남오 46.6% vs 이윤행 44.4%…오차범위 내 ‘초접전 역전’
일주일 전 10.2%p 차 우세 이윤행, 막판 ‘민주당 아성’ 조직력에 덜미
정당지지도 민주당 63.7%로 압도…막판 ‘당심 결집’이 승부 가를듯

6·3 지방선거를 앞두고 전남 함평군수 선거판이 요동치고 있다. 불과 일주일 전까지만 해도 조국혁신당 후보가 오차범위 밖에서 여유 있게 앞서가던 판세였으나, 선거일이 임박하면서 더불어민주당의 막판 조직력과 지지층 결집이 발휘되며 오차범위 내 대역전극이 펼쳐졌다는 분석이다.

 

민형배 민주당 전남광주통합특별시장 후보가 지난 2일 함평군을 찾아 이남오 민주당 함평군수 후보 지지를 호소했다. 이남오 함평군수 후보사무소 제공
민형배 민주당 전남광주통합특별시장 후보가 지난 2일 함평군을 찾아 이남오 민주당 함평군수 후보 지지를 호소했다. 이남오 함평군수 후보사무소 제공

◆일주일 만에 격차 12.4%p 이동…판세 완전히 뒤집혀

 

18일 여론조사 전문기관 한국사회여론연구소(KSOI)가 프레시안 의뢰로 지난 14~15일 함평군 거주 만 18세 이상 남녀 505명을 대상으로 실시한 여론조사 결과에 따르면 함평군수 후보 지지율에서 민주당 이남오 후보가 46.6%를 기록해 조국혁신당 이윤행 후보(44.4%)를 오차범위 내에서 앞선 것으로 나타났다.

 

두 후보 간 격차는 2.2%포인트로, 그야말로 한 치 앞을 내다볼 수 없는 초박빙 양상이다. 이어 무소속 이행섭 후보는 3.3%, ‘그 외 인물’ 0.9%, ‘없음’ 1.5%, ‘잘 모름’ 3.4% 순이었다.

 

함평군수 지지도. 한국사회여론연구소 제공
함평군수 지지도. 한국사회여론연구소 제공

이번 조사는 불과 일주일 전 흐름과 비교하면 극적인 반전이다. 앞서 전남희망신문이 같은 KSOI에 의뢰해 지난 7~8일 실시한 조사에서는 조국혁신당 이윤행 후보가 49.7%를 얻어 민주당 이남오 후보(39.5%)를 10.2%포인트 차로 여유 있게 따돌린 바 있다. 당시 지역 정가에서는 지난해 담양군 보궐선거에 이어 함평군에 조국혁신당의 또 다른 ‘민주당 아성 붕괴’ 지역이 될 것이라는 관측이 지배적이었다.

 

하지만 단 일주일 만에 이윤행 후보의 지지율은 5.3%포인트 하락한 반면, 이남오 후보는 7.1%포인트 급상승하며 단숨에 전세를 역전시켰다. 수치상으로만 일주일 새 무려 12.4%포인트의 지지율이 이동한 셈이다.

 

◆압도적인 민주당 정당지지도…결국 ‘조직력’이 움직였다

 

이 같은 급격한 판세 변화의 배경에는 호남 특유의 ‘민주당 정당 결집 효과’가 정점에 달했기 때문이라는 분석이 나오고 있다.

 

실제 이번 조사에서 함평 지역의 정당지지도는 민주당이 63.7%로, 조국혁신당(18.5%)을 압도했다. 일주일 전 조사(민주당 65.3%, 조국혁신당 19.8%)와 비교해도 민주당의 콘크리트 지지세는 확고했다.

 

조국혁신당 이윤행 후보.
조국혁신당 이윤행 후보.

결국 초기 후보 개인 간 대결 구도에서는 이윤행 후보가 앞서갔으나 본선 레이스가 본격화되면서 “그래도 민주당 후보를 밀어줘야 한다”는 전통적 지지층과 당 조직력이 급속도로 결집하면서 이남오 후보의 상승세를 견인한 것으로 풀이된다.

 

기타 정당지지도는 개혁신당 4.1%, 진보당 3.8%, 국민의힘 3.0% 순이었으며, ‘그 외 정당/무소속’ 3.8%, ‘없음’ 1.2%, ‘잘 모름’ 1.9%로 집계됐다.

 

양강 구도가 극도로 팽팽해지면서 함평군민들의 선거 관심도 역시 최고조에 달하고 있다. 이번 조사에서 응답자의 무려 98.7%가 “투표할 것”이라고 답해 투표율이 선거 결과의 또 다른 변수가 될 전망이다. 반면 “투표하지 않을 것”이라는 응답은 1.3%, “잘 모름”은 0.6%에 불과했다.

 

지역 정가 관계자는 “조국혁신당의 거센 돌풍에 위기감을 느낀 민주당이 바닥 조직을 풀가동하기 시작하면서 판세가 순식간에 요동쳤다”며 “두 후보 간 격차가 워낙 미미한 데다 투표 열기까지 뜨거워 결국 남은 기간 숨은 부동층을 누가 더 흡수하느냐와 당일 투표소로 지지자를 얼마나 많이 끌어오느냐(조직력)에 따라 승패가 갈릴 것”이라고 전망했다.

 

한편 이번 조사는 무선 ARS 자동응답 방식으로 진행됐으며 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.4%포인트다. 앞선 전남희망신문 조사는 지난 7~8일 함평군민 810명을 대상으로 같은 방식으로 실시됐고 응답률은 15.6%, 표본오차는 ±3.4%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.


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