장동민 "2030 취업 안 된다는 건 말 안 돼" 발언 '시끌'

코미디언 장동민이 최근 출연한 예능에서 "(20~30대가) 취업이 안 된다는 것은 말이 안 된다"고 한 발언이 화제를 모았다.

18일 연예계에 따르면 최근 온라인 커뮤니티에는 '2030 쉬었음 청년 비판하는 장동민'이라는 제목의 영상이 공유됐다.

해당 영상은 지난 1일 공개된 웨이브 서바이벌 예능 '베팅 온 팩트'의 일부분이다.

영상에서 출연진은 '취업·결혼 선택지로 일본행 택한 2030 한국 남성들'이라는 주제가 사실인지 가짜뉴스인지 토론했다.

현재 PC방·포케 프랜차이즈를 운영하고 있는 장동민은 "일할 사람이 없다. 취업이 안 된다는 건 말이 안 된다"고 말했다.

이어 "취업 공고 내면 지원하는 사람이 하나도 없다. 취업 공고내면 뭐 20~30대? 매일 (이력서) 오는 게 40~50대야. 20~30대는 씨가 말랐다"고 덧붙였다.

그러면서 "내가 사업하는 사람 많이 안다. 전부 다 '일손이 부족하다' 그런다"고 했다.

그는 "(20~30대는) 한국은 퇴근도 일정치 않고 퇴근 후에도 연락 계속 오고 이런다는 건데 이런 회사 아무 데도 없다. 자기들이 일 안 하고"라고 했다.

또 "남의 밑에 들어가서 돈 버는 게 쉬운 줄 아느냐. 일하는 게 즐거운 사람이 어디 있겠냐"고 했다.

이에 일부 누리꾼은 "솔직히 맞는 말이다"이라고 동의했고, 또 다른 누리꾼은 "남의 일은 함부로 말하면 안 된다"고 비판했다.

<뉴시스>

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