양배차, 전세사기 이겨내고 청약 당첨…“잔금 5억은 풀대출로”

코미디언 양배차가 경기 용인 지역 아파트 청약에 당첨됐다고 밝혔다.

양배차는 지난 16일 공개된 이용진의 유튜브 채널 ‘조롱잔치’ 영상에 출연해 근황을 전했다.

양배차. 양배차 인스타그램 캡처

이날 이용진은 과거 양배추의 전세사기 피해를 언급하며 “마음은 좀 괜찮아졌냐”고 물었다. 양배차는 “그건 아주 옛날 일이고 잘 마무리됐다”고 답했다. 이어 그는 “용인 쪽에 청약이 됐다”고 밝혀 출연진의 축하를 받았다.

양배차는 해당 아파트 분양가가 5억8000만원이며, 입주 예정 시기는 내년 12월이라고 설명했다. 이용진이 “잔금은 얼마나 있는 거냐. 어떻게 할 거냐”고 묻자 양배차는 “풀대출”이라고 답해 웃음을 자아냈다.

유튜브 채널 ‘조롱잔치’ 캡처

함께 출연한 신기루는 “8000만원 있으면서 5억8000만원짜리 집을 사냐. 너무 무모하지 않냐”고 농담했고, 양배차는 “그래서 선배님한테 말씀드리려고 했다”고 받아쳤다.

이후 양배차는 신기루와 상황극을 이어가며 “5억원만 빌려줄 수 있냐”고 말해 좌중을 폭소케 했다. 이어 그는 “돈 빌릴 사람 리스트를 만들어놨다”며 “마지막이 용진 선배다. 제일 많이 남는 돈을 빌릴 수도 있다”고 농담했다.

유튜브 채널 ‘조롱잔치’ 캡처

이에 이용진은 “나 이혼하는 거 보고 싶냐”고 응수했고, 양배차는 “사업도 운영 중이라 그 정도까지는 안 가려고 노력 중”이라고 답하며 현실적인 고민도 털어놨다.

양배차는 2017년 tvN 예능 ‘코미디빅리그’를 통해 얼굴을 알렸다. 생활 밀착형 개그와 현실 공감 캐릭터로 인기를 얻었으며, 유튜브와 팟캐스트 등의 플랫폼에서도 활동을 이어가고 있다. 최근에는 방송 활동과 함께 개인 사업 및 콘텐츠 제작으로 영역을 넓였다.

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