‘DJ 파격 변신’ 이선희 “요즘 EDM에 빠져…내 실력 가늠해보고파”

가수 이선희가 데뷔 40년 만에 시도한 새로운 헤어스타일과 DJ 도전에 대한 생각을 밝혔다.

이선희는 지난 17일 유튜브 채널 ‘마이금희’에 게스트로 출연했다.

DJ로 데뷔한 이선희. 울트라 코리아 사회관계망서비스(SNS) 캡처

방송에서 진횅자 이금희가 이선희의 새로운 헤어스타일을 언급하자 그는 “머리를 해주는 분들이 파마기가 없으니까 손질이 어렵다고 하더라”며 “드라이하는 친구들에게 도움을 줘야겠다는 생각에 펌을 했는데 이런 머리가 나왔다”고 말했다.

이어 “‘에라. 모르겠다’ 하고 그냥 이대로 살자 싶었다”며 “사실 정리할 줄 몰라서 그냥 털고 나갔는데 반응이 너무 좋았다, 최유라씨도 ‘지금까지 본 언니 모습 중 제일 괜찮다’고 하더라”고 전해 웃음을 자아냈다.

유튜브 채널 ‘마이금희’ 캡처

또한 이선희는 최근 DJ 활동에 도전하게 된 이유도 밝혔다. 그는 지난해 서울 마포 문화비축기지에서 열린 ‘울트라 코리아 2025’ 무대에서 ‘DJ HEE’라는 이름으로 DJ로 데뷔했다.

이선희는 “원래 메탈과 하드록을 좋아했다”며 “요즘은 EDM의 반복적인 비트와 베이스하우스 장르에 빠져 있다”고 말했다. 이어 “DJ는 단순히 음악을 틀어주는 게 아니라 음악을 매치하고 변형하는 창의적인 작업”이라며 “40년 동안 음악을 했지만 DJ로서는 신인이다. 두려움보다 새로운 뮤지션들과 만나고 싶은 마음이 더 컸다”고 설명했다.

유튜브 채널 ‘마이금희’ 캡처

그는 “이 시장이 얼마나 다양한지 궁금했고, 이런 음악을 즐기는 사람들은 어떤 사람들인지 알고 싶었다”며 “내 실력이 어느 정도인지 가늠해보고 싶었는데 다행히 어디서 보여도 되는 실력이라는 말을 들었다”고 덧붙였다.

한편 이선희는 지난달 신곡 ‘이제야 사랑이 보이네’를 발표했다.

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