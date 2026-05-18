2차 고유가 지원금 신청 오늘부터…10만~25만원 지급

정부가 18일부터 고유가 피해지원금 2차 신청을 받는다.

행정안전부에 따르면 이날 오전 9시부터 고유가 피해지원금 2차 신청·접수를 시작한다. 1차 지급 대상 중 지원금을 신청하지 않은 28만3712명도 이 기간에 신청할 수 있다.

고유가 피해지원금 2차 지급을 하루 앞둔 지난 17일 서울 동대문구 청량리종합시장에 피해지원금 사용 가능 안내문이 붙어 있다. 뉴스1

고유가 피해지원금은 소득 하위 70% 약 3600만명이 받는다.

지급 대상 선별 기준으로는 지난 3월 부과된 건강보험료 본인부담금 가구별 합산액을 활용했다.

직장가입자 1인 가구를 예로 들면, 올해 3월 부과된 건강보험료(장기 요양보험료 제외)가 13만원 이하일 때 고유가 피해지원금을 신청할 수 있다. 연 소득으로 환산하면 4340만원 이하에 해당한다.

다만, 지난해 재산세 과세표준 합계액이 12억원을 넘거나 금융소득 합계액이 2000만원을 초과하는 ‘고액 자산가’는 제외한다.

수도권 거주자 10만원, 비수도권 거주자 15만원, 인구감소지역 우대지원지역 주민 20만원, 특별지원지역 주민 25만원 등 거주 지역에 따라 지원 금액은 다르다.

신용·체크카드로 지원금을 사용하고 싶다면, 자신이 이용하는 카드사에 신청하면 된다.

지역사랑상품권이나 선불카드 수령을 원하면 주소지 관할 지방정부의 지역사랑상품권 애플리케이션을 활용하거나 읍면동 행정복지센터 등에 방문해서 신청하면 된다.

지원금 사용 기한은 오는 8월31일까지이며 기한 내에 사용하지 않은 잔액은 사라진다.

사용 지역은 주소지 관할 지방자치단체로 제한된다. 사용처는 연매출액 30억원 이하 가맹점과 소상공인 매장이다. 다만 주유소는 연매출액 제한이 없다.

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