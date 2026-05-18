"트럼프 조언자, '5년 내 중국의 대만 침공 가능성↑' 우려"

지난주 미중정상회담 이후 중국이 앞으로 5년 안에 대만을 침공할 가능성이 더 커진 것으로 도널드 트럼프 미국 대통령과 가까운 일부 조언자가 우려했다고 미국 온라인 매체 악시오스가 17일(현지시간) 보도했다.



악시오스에 따르면 익명으로 인용된 트럼프 대통령의 한 조언자는 시진핑 중국 국가주석이 '우리는 떠오르는 강대국이 아니라 당신들(미국)과 대등한 나라다. 그리고 대만은 우리 것이다'라고 말할 수 있는 새 위치로 중국을 끌어올리려 하고 있다고 평가했다.

15일(현지시간) 베이징 중난하이에서 만난 미중정상. 로이터연합뉴스

이 조언자는 "트럼프 대통령의 이번 방중(현지시간 13∼15일)은 대만이 앞으로 5년 안에 테이블 위에 오르게 될 가능성이 한결 커졌다는 신호를 준다"고 덧붙였다.



그러면서 "우리가 경제적으로 대비할 방법이 없다"고 지적한 뒤 "반도체 공급망은 자급과는 거리가 한참 멀 것"이라며 "기업 최고경영자(CEO)들에게, 그리고 경제 전반에 있어 반도체 공급망보다 더 다급한 문제는 없다"고 말했다.



이는 결국 미국이 대만 TSMC에 반도체 공급을 크게 의지하고 있는 상황에서 대만이 중국에 점령될 경우 미국이 반도체 공급망 충격을 감당하기 어려울 것이라는 예상이다.



익명의 조언자가 미국 언론에 이 같은 우려를 표명한 것은 지난주 미중정상회담 계기에 이뤄진 대만 관련 논의가 심상치 않다는 판단에 따른 것으로 풀이된다.

시진핑 중국 국가주석과 도널드 트럼프 미국 대통령이 15일 금요일 중국 베이징의 중난하이 정원 방문 중 회담에 참석하고 있다. AP연합뉴스

시진핑 주석은 14일 인민대회당에서 열린 정상회담에서 "대만 문제는 중미 관계에서 가장 중요한 문제"라며 "이를 잘 처리하면 양국 관계는 전반적인 안정을 유지할 수 있고, 잘못 처리하면 양국은 충돌해 중미 관계 전체를 매우 위험한 지경으로 몰아넣을 것"이라고 말했다고 중국 측이 발표했다.



이후 트럼프 대통령은 지난 15일(미국시간) 방영된 폭스뉴스와의 인터뷰에서 대만에 대한 무기 판매는 "좋은 협상 칩"이라며 미국이 팔 수도, 팔지 않을 수도 있다고 말해 논란을 불렀다.



또한 트럼프 대통령은 "중국은 매우, 매우 강력한 대국이고 그것(대만)은 매우 작은 섬"이라며 대만은 중국 본토로부터 59마일(약 95km) 떨어져 있고, 미국은 9천500마일(약 1만5천km) 떨어져 있다고 지적했다.



트럼프 대통령과 마코 루비오 국무장관 등 미국 행정부 요인들은 미국의 대만 관련 정책에 변화가 없다고 했지만, 외교가는 과거 미국 정부가 중국과 협상할 일이 아니라며 선을 그어온, 대만에 대한 무기 판매 문제를 대중국 협상 칩으로 규정한 것은 중요한 변화라고 보고 있다.



따라서 트럼프 대통령이 앞으로 대만에 대한 신규 무기 판매를 승인할지 여부, 기존에 승인한 무기의 인도를 정상적으로 진행할지 여부 등이 트럼프 행정부의 대만 방어 의지를 보여주는 바로미터가 될 것으로 관측통들은 보고 있다.

<연합>

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