조국 “‘빨갱이, 간첩’ 소리 여전… 5·18 진실 알려야”

경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 조국혁신당 조국 대표가 5·18 광주민주화운동의 진실을 알리고 책임을 물으며 기억해야 한다고 18일 강조했다.

경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 조국혁신당 조국 후보가 지난 16일 경기도 평택시 안중읍에서 열린 선거사무소 개소식에 입장하고 있다. 연합뉴스

조 대표는 제46주년 5·18 광주민주화운동 기념일인 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “‘빨갱이, 간첩’ 운운하는 소리가 여전하다”며 이같이 밝혔다.

이어 “5·18 진실 규명 노력에 대해 ‘짜고 친다’고 말하는 이도 있다”며 “진실을 알리고, 책임을 물으며 기억해야 다시 비극이 벌어지지 않고 벌어지더라도 막아낼 수 있다”고 말했다.

그러면서 “5·18 정신이 대한민국 헌법 전문에 실리는 날, 오월 영령의 신원(伸冤)이 시작되는 날”이라며 “조국혁신당이 더 노력하겠다”고 덧붙였다.

여야 지도부는 같은 날 민주화운동 제46주년을 맞아 광주에 총집결한다.

더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장 등 지도부는 광주 5·18 민주광장에서 열리는 ‘제46주년 5·18민주화운동 기념식’에 참석한다.

국민의힘 장동혁 상임선대위원장도 취임 후 처음으로 민주화운동 기념식을 찾는다. 그의 취임 후 첫 국립 5·18민주묘지 참배는 시민사회단체의 반발로 불발된 바 있다.

조 대표와 진보당 윤종오 원내대표 등 범여권 지도부도 5·18 기념식에 함께한다.

개혁신당에서는 천하람 원내대표가 기념식에 참석하며, 이준석 대표는 조응천 경기지사 후보와 삼성전자 화성캠퍼스 방문 일정을 소화한다.

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