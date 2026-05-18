낮 기온 30도 안팎까지 올라…이른 무더위 계속 [오늘날씨]

월요일인 18일은 전국 대부분 지역의 낮 기온이 30도 안팎까지 올라 덥겠다.

여름 같은 무더운 날씨를 보인 17일 서울 광화문광장 바닥이 뜨거운 햇빛에 달궈지고 있다. 연합뉴스

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 16.3도, 인천 16.8도, 수원 13.1도, 춘천 12.3도, 강릉 20.1도, 청주 17.3도, 대전 15.5도, 전주 16.3도, 광주 17.1도, 제주 17.1도, 대구 16.7도, 부산 17.3도, 울산 15.7도, 창원 15.9도 등이다.

낮 최고기온은 서울 30도, 인천 28도, 수원 30도, 춘천 32도, 강릉 31도, 청주 32도, 대전 30도, 전주 31도, 광주 32도, 대구 34도, 부산 27도, 제주 25도 등으로 예상된다.

낮 기온이 높은 곳에서는 온열질환 발생 가능성이 높으니 야외 활동과 외출을 자제하고, 식중독 예방을 위해 음식 관리도 철저히 하는 것이 좋다.

전국 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 클 것으로 예상되니 건강 관리에 유의하는 것이 좋다.

하늘은 전국이 대체로 맑다가 밤부터 구름 많아지겠다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’으로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~1.0m, 서해·남해 앞바다에서 0.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 0.5~1.0m, 서해 0.5~1.5m로 예상된다.

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