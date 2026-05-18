'영크크 열풍' 코르티스 '그린그린', 美 '빌보드 200' 3위…자체 최고순위

'영크크(영크리에이터크루) 열풍'을 일으키고 있는 하이브 뮤직그룹 막내 보이그룹 '코르티스(CORTIS)'가 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200' 톱3에 첫 진입했다.

17일(이하 현지시간) 빌보드 홈페이지에 게재된 차트 예고 기사에 따르면, 코르티스 미니 2집 '그린그린(GREENGREEN)'은 8만7000 유닛 판매량을 기록하며 23일자 '빌보드 200' 3위로 데뷔했다.

데뷔 9개월이 된 K-팝 그룹으로는 이례적인 성적이다.

'빌보드 200' 순위는 전통적인 음반 판매량 점수에 스트리밍 횟수를 음반 판매량으로 환산한 SEA(streaming equivalent albums), 디지털음원 다운로드 횟수를 음반 판매량으로 환산한 TEA(track equivalent albums)를 합산해 매긴다.

'그린그린'의 피지컬 앨범 판매량은 8만1500장('톱 앨범 세일즈' 차트 1위 데뷔), SEA는 5500 유닛을 기록했다.

'그린그린'은 코르티스가 빌보드 200에서 기록한 첫 번째 톱 10 앨범이자, 최고 순위 15위를 기록했던 데뷔 EP '컬러 아웃사이드 더 라인스(COLOR OUTSIDE THE LINES)'에 이어 해당 차트에 진입한 그룹 통산 두 번째 작품이다.

이번 앨범 발매에 앞서 공개된 이들의 첫 팝 에어플레이(Pop Airplay) 히트곡 '레드레드(REDRED)'는 최신 차트에서 31위에서 30위로 상승하며 자체 최고 순위를 경신했다. 이 곡은 빌보드 메인 싱글차트 '핫100'에 아깝게 진입하지 못한 25곡을 선정하는 '버블링 언더 핫 100'에선 지난 주 17위에 진입했다. 향후 해당 곡이 '핫100' 진입할 수 있다는 예상이 한 편에서 나오고 있다.

코르티스 소속사 빅히트 뮤직(하이브)의 직속 선배들인 글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)의 정규 5집 '아리랑(arirang)은 이번 주 '빌보드 200'에서 8위를 차지하며, 8주 연속 톱10을 차지했다.

한편 미국 인디 록 싱어송라이터 노아 카한(Noah Kahan)의 새 앨범 '더 그레이트 디바이드(The Great Divide)'는 이번 주에도 '빌보드 200' 정상을 지키며 3주 연속 1위에 올랐다.

앞서 '팝의 황제' 마이클 잭슨의 명반 '스릴러'가 잭슨의 전기 영화 개봉 이후 역주행 중인 가운데 이번 주에도 지난 주와 같은 5위를 차지했다. 1983~84년 37주 동안 1위를 유지하며 솔로 아티스트 앨범 최장기 1위 기록을 쓴 작품이다.

잭슨은 이번 주에도 '빌보드 200' 톱10에 두 장의 앨범을 올렸다. 그의 베스트 앨범 '넘버 원스(Number Ones)'는 지난 주와 같은 6위를 기록했다.

<뉴시스>

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