반크, 디즈니에 '21세기 대군부인' 역사 왜곡 시정 촉구

사이버 외교사절단 반크(단장 박기태)는 MBC 드라마 '21세기 대군부인'의 역사 왜곡 논란과 관련해 이 작품을 전 세계에 서비스하는 글로벌 OTT 디즈니를 대상으로 오류 시정 캠페인에 착수했다고 17일 밝혔다.



대군부인은 첫 방송 시청률 7.8%(닐슨코리아 전국 기준)로 출발해 최종회 13.8%로 종영하며 높은 화제성과 대중적 영향력을 보였다.

반크, '21세기 대군부인' 역사왜곡 시장 캠페인 착수. 연합뉴스

반크는 이처럼 국내외에서 주목받는 한국 드라마일수록 작품 속 역사 표현과 상징이 전 세계 시청자들에게 미치는 영향 또한 매우 크다고 지적했다.



문제가 된 장면은 5월 15일 방송분이다.



21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 한 왕의 즉위식 장면에서 왕이 구류면류관을 착용하고, 신하들이 왕을 향해 '천세'를 외치는 모습이 방송됐다.



반크는 자주국의 군주를 상징하는 표현으로 '만세'가 적절하지만, 드라마에서는 중국 황제국 질서 아래 제후국이 사용하는 의미로 받아들여질 수 있는 '천세'가 사용됐다고 지적했다.



이는 중국이 한국사를 자국 역사 체계 안에 편입하려는 이른바 '동북공정' 논리를 한국 스스로 인정하는 것처럼 오해를 불러일으킬 수 있어 심각하다고 설명했다.



반크는 군주의 관모 고증 문제도 지적했다. 독립된 자주국의 황제를 상징하려면 12줄의 십이면류관이 적절하지만, 드라마에서는 9줄의 구류면류관이 등장해 결과적으로 중국 황제의 신하인 제후의 이미지로 비칠 수 있다고 우려했다.



앞서 MBC 제작진은 논란 직후 공식으로 사과하고 글로벌 OTT 플랫폼 측에 수정 요청을 진행하겠다는 입장을 밝혔다. 그러나 반크가 이날 오후 3시 기준으로 확인한 결과 문제의 음성과 자막은 시정되지 않은 상태다.



이에 반크는 디즈니 측에 음성과 자막 수정을 요청하는 서한을 발송했다. 이번 사안을 계기로 전 세계 한류 팬들과 함께 한국 드라마·영상 콘텐츠 속 역사 오류를 제보하고 시정하는 '글로벌 시민운동'에 나설 방침이다.



박기태 단장은 "글로벌 OTT를 통해 소개되는 한국 드라마는 외국 교과서나 백과사전보다 훨씬 강력한 파급력을 지닌다"며 "작품 속 작은 오류 하나도 세계인에게는 한국의 실제 역사와 국가 상징으로 인식될 수 있다"고 말했다.



또 "이제 한국인 모두가 넷플릭스, 디즈니 등 글로벌 플랫폼에 등장하는 콘텐츠를 점검하는 'OTT 대한민국 홍보대사'가 돼야 한다"며 "방송사와 플랫폼 모두 역사와 문화 고증에 더욱 무거운 책임감을 가져야 한다"고 강조했다.



반크는 앞으로도 글로벌 플랫폼 내 한국 관련 콘텐츠를 지속해 점검해 잘못된 역사 표현이나 왜곡 사례에 대한 시정 활동을 펼칠 방침이다.



과거 넷플릭스에서 방영한 드라마 '하백의 신부' 프랑스어 자막과 한국 영화 '사냥의 시간' 독일어 자막에서 동해가 일본해로 표기된 부분을 바로 잡기도 했다.

<연합>

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