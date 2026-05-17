흔들리는 ‘판세’… 서울도 PK도 ‘박빙’ [6·3 지방선거]

6·3 지방선거가 보름 남짓 앞으로 다가온 17일 서울과 부산, 대구 등 주요 격전지에서 여야 후보 간 지지율 격차가 줄어들면서 판세 전망도 한층 복잡해지고 있다. 당초 더불어민주당의 압승이 유력했지만, 영남권을 중심으로 한 보수 결집과 이른바 ‘공소 취소’ 특검법을 고리로 한 정권견제론 공세가 일부 효과를 내면서 국민의힘이 추격에 나선 모양새다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 지난 16일 서울 송파구 잠실실내체육관에서 열린 2026 서울시민체육대축전에 참석해 착석해 있다. 뉴스1

한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 실시한 여론조사에서 서울의 경우 ‘여당 후보가 많이 당선돼야 한다’와 ‘야당 후보가 많이 당선돼야 한다’는 응답은 각각 40%로 동률을 기록했다. 지난달 둘째주 조사에선 10%포인트 넘게 벌어졌던 격차가 한 달 만에 사라진 셈이다.



핵심 승부처인 서울시장 선거의 후보 지지율에도 분위기가 반영됐다. 뉴스1 의뢰로 한국갤럽이 지난 9∼10일 서울 유권자 802명을 대상으로 한 조사에서 민주당 정원오 후보는 46%, 국민의힘 오세훈 후보는 38%의 지지를 얻었다. 세계일보 의뢰로 같은 기관이 지난달 10∼11일 서울 유권자 803명을 대상으로 했던 조사(정 후보 52%, 오 후보 37%)와 비교하면 지지율 격차가 15%포인트에서 8%포인트로 줄었다. 박상병 시사평론가는 통화에서 “지지층 결집은 격차를 줄일 수 있지만, 판세를 뒤집는 데 한계가 있는 만큼 결국 여야 간 중도층 표심 잡기가 관건이 될 것”이라고 내다봤다.



자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

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