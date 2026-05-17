정원오 “서울시 무책임한 안전불감”…오세훈 “건설사 실수를 정쟁화” [6·3 지방선거]

서울 삼성역 복합환승센터 철근 누락 문제가 6·3 지방선거 서울시장 선거전의 변수로 떠올랐다. 더불어민주당 정원오 후보는 국민의힘 오세훈 후보를 향해 서울시의 관리·감독 책임론을 제기했고, 오 후보와 국민의힘은 “건설사의 단순 실수를 정치 쟁점화하려는 공세”라고 맞받았다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 지난 16일 서울 송파구 잠실실내체육관에서 열린 2026 서울시민체육대축전에 참석해 착석해 있다. 뉴스1

정 후보는 17일 오전 민주당 소속 국토위 위원 및 행안위 위원들과 함께 GTX-A 노선 삼성역 부실공사 현장을 방문해 기자들과 만나 “오세훈 후보에게 묻겠다. 이 부실공사 부실시공 사태를 언제 처음 보고받았고, 어떤 조치를 취했느냐”며 “그리고 이 보고가 왜 다섯 달 반이 지난 다음에야 국토부에 보고가 됐냐”고 목소리를 높였다.



이날 현장에서 만난 박민우 현대건설 현장소장 설명에 따르면 현대건설은 지난해 10월23일 철근 누락을 최초로 발견했고, 11월10일 서울시 영동대로추진단에 보고했다.



정 후보는 “현장에서 중대한 하자가 발생했으며 그야말로 부실공사 그 자체”라며 “그동안 서울시의 무책임한 안전 불감증을 그대로 드러내는 일”이라고 비판했다. 정 후보는 이어 “중대한 부실이 생겼다면 모든 공사를 중단하고 관계 기관과 안전 대책 회의를 거쳐서 안전 보강 후 추가로 공사가 진행돼야 함에도 불구하고 공사를 계속 진행했다”고 날을 세웠다.

부실공사 현장 방문 6·3 지방선거 더불어민주당 정원오 서울시장 후보(가운데)가 서울 강남구 ‘GTX-A·S 삼성역 구간 철근 누락’ 문제를 두고 17일 삼성역 부실공사 현장을 방문해 공사 현장을 살펴보고 있다. 정 후보는 “현장에서 중대한 하자가 발생했으며 부실공사 그 자체”라며 “이 보고가 왜 다섯 달 반이 지난 다음에야 국토교통부에 보고됐느냐”고 국민의힘 오세훈 서울시장 후보에게 공세를 펼쳤다. 뉴스1

정 후보 캠프 이인영 상임선거대책위원장은 국회 간담회에서 “소통이 아니라 ‘쇼통’의 이면에 숨겨져 있던 오 후보의 민낯이 드러난 것이라면 경악하지 않을 수 없다”고 비판했다.



오 후보는 기자들과 만나 “보도를 접하고 알아보니 현대건설이 도면을 해석하면서 오류가 있었던 순수한 현대건설 과실”이라면서 “현대건설 측에서 본인들의 잘못을 인정했고 안전 보완 대책을 마련하는 데 드는 비용도 건설사에서 부담하겠다고 한다”고 설명했다.



오 후보는 그러면서 “건설회사의 단순 실수를 정치 쟁점화하려는 것 보니 정원오 캠프가 이제 좀 쫓기는 모양”이라고 했다.



서울시는 이번 논란과 관련해 “영동대로 지하 공간 복합환승센터 구조물 시공사인 현대건설이 지난해 11월 자체 품질 점검 과정에서 일부 철근이 누락된 사실을 발견하고 시에 자진 보고했다”며 “기존 철근 대비 200% 이상 강화된 강판 보강 등을 통해 안전성을 기존 설계 이상으로 확보할 계획”이라고 밝혔다.

이준석과 청년 주거 현장 간담회 국민의힘 오세훈 서울시장 후보(오른쪽)와 개혁신당 이준석 대표(왼쪽), 같은 당 김정철 서울시장 후보(왼쪽 두 번째)가 16일 서울 노원구 원룸에서 자취하는 대학생을 만나 기념사진을 촬영하고 있다. 오 후보는 이 대표, 김 후보와 청년 주거 현장 간담회를 열고 “전세 물량은 씨가 마르고, 그 바람에 월세가 급등하는 상황”이라며 이재명정부 부동산 정책을 비판했다. 오 후보 캠프 제공

오 후보는 이날도 서울 민심의 민감한 고리인 부동산 문제를 다시 파고들었다. 그는 “부모찬스 대신 서울찬스를 쓸 수 있도록 해드리겠다”며 서울 무주택 청년세대 30만가구를 대상으로 한 부동산 정책 ‘서울내집’ 공약을 발표했다.



만 19∼39세 무주택 청년이 2026년 기준 서울 주택 중위가격인 12억원 이하 주택 중 원하는 집을 선택해 신청하면 서울주택도시개발공사(SH)가 이를 직접 매입하는 방식이다.



오 후보는 전날 개혁신당 이준석 대표, 김정철 서울시장 후보와 함께 서울 노원구 공릉동의 한 원룸을 찾아 청년 주거 현장 간담회를 열고 이재명정부 부동산 정책을 비판했다. 국민의힘은 정원오 후보의 과거 폭행 전과를 겨냥한 공세도 이어갔다.



주진우 국민의힘 공소취소 특검법 저지위원장은 민주당 성평등가족위원들이 국민의힘 의원들을 고발한 데 대해 “정 후보 검증을 막는 ‘입틀막’ 시도”라며 무고죄로 맞고발하겠다고 밝혔다.

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