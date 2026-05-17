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복지 1차관에 현수엽… 관세청장 이종욱

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이강진 기자 jin@segye.com

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李대통령, 차관급 3명 교체
새만금개발청장 문성요 임명
靑 “경질성 인사 아냐” 밝혀

이재명 대통령이 보건복지부 1차관 등 차관급 정무직 3명을 새로 임명하는 정부 인사를 단행했다. 청와대는 이재명정부 출범 1년을 앞둔 상황에서 해당 분야의 새롭고 발전적인 행정을 위한 조치일 뿐 경질성 인사는 아니라고 밝혔다.

이규연 홍보소통수석이 15일 청와대 기자회견장에서 정부 인사 발표 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스
이규연 홍보소통수석이 15일 청와대 기자회견장에서 정부 인사 발표 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

17일 청와대에 따르면 이 대통령은 지난 15일 현수엽 복지부 대변인을 신임 복지부 1차관으로 임명했다. 인구아동정책관, 보육정책과장 등 복지부의 주요 보직을 역임한 전문 관료로, 복지와 보건을 아우르며 촘촘한 사회안전망을 구축할 적임자라는 게 청와대의 설명이다. 신임 관세청장에는 이종욱 차장이 임명됐다. 그는 대규모의 불법 우회 수출을 적발하고, 태국 정부와 합동으로 대량의 마약류를 단속한 바 있다.

기존 이스란 복지부 1차관과 이명구 관세청장을 교체하게 된 배경에 대해 이규연 청와대 홍보소통수석은 춘추관 브리핑에서 “(기존 두 분이 임명된 지) 1년 정도 됐다”며 “새로운 청장, 차관들이 임명돼서 조금 더 신속하고 한 단계 높은 정책을 수립할 것으로 기대한다”고 설명했다. 그는 “(정권 초기) 처음에 들어와서 어떤 일을 한다는 것 자체가 굉장히 힘든 일이다. (두 분이) 관련 분야에서 정책의 기초를 다지는 데 큰 기여를 했고, 두 분의 노고에 감사드린다”고 했다.

청와대는 15일 보건복지부 1차관에 현수엽 복지부 대변인(왼쪽부터), 관세청장에 이종욱 관세청 차장, 새만금개발청장에 문성요 전 국토부 기획조정실장, 지속가능발전국가위원장에 홍미영 새로운일상을여는사람들 이사장, 국민생명안전위원회 부위원장에 백종우 경희대 의대 교수, 국가도서관위원장에 김기영 연세대 문헌정보학과 교수를 임명했다고 밝혔다. 청와대 제공
청와대는 15일 보건복지부 1차관에 현수엽 복지부 대변인(왼쪽부터), 관세청장에 이종욱 관세청 차장, 새만금개발청장에 문성요 전 국토부 기획조정실장, 지속가능발전국가위원장에 홍미영 새로운일상을여는사람들 이사장, 국민생명안전위원회 부위원장에 백종우 경희대 의대 교수, 국가도서관위원장에 김기영 연세대 문헌정보학과 교수를 임명했다고 밝혔다. 청와대 제공

이외에 이 대통령은 김의겸 전 청장의 국회의원 재보궐 선거 출마로 공석이 된 새만금개발청장 자리에 문성요 전 국토교통부 기획조정실장을 임명했다. 이 대통령은 지속가능발전국가위원회 위원장에는 홍미영 전 국회의원을 위촉했으며, 국민생명안전위원회 부위원장에는 백종우 경희대 교수를 지명했다. 국가도서관위원회 위원장에는 김기영 연세대 교수가 위촉됐다.


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