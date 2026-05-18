부산 동삼동 패총서 ‘신석기 의례행위 유물’ 출토

우리나라 신석기시대를 대표하는 유적인 부산 동삼동 패총에서 7000여년 전 ‘바다 관련 의례행위 유적’이 출토됐다.



부산박물관은 동삼동 패총 발굴 조사 성과를 시민과 공유하기 위해 19일 부산 영도구 동삼동 패총에서 현장공개설명회를 개최한다고 17일 밝혔다.

부산 영도구 동삼동 패총에서 미니어처 토기와 고래 뼈, 작살 등을 출토하고 있다. 부산시 제공

동삼동 패총은 1929년 처음 발견된 신석기시대 대표 패총 유적으로, 1969년부터 1971년까지 국립중앙박물관에서 발굴·조사한 뒤 1979년 국가사적으로 지정됐다. 특히 국내에서 유일하게 ‘조개가면’이 발굴된 곳으로 유명하다. 부산박물관은 1999년 유물전시관 건립과 유적 정비를 목적으로 실시한 발굴 조사에서 곰모양 흙인형과 사슴무늬 토기를 비롯해 1500여점의 신석기시대 유물을 출토했다.



작년 8월부터 시작된 이번 발굴 조사에서 7000여년 전 미니어처 토기와 원반형 토제품, 고래 뼈, 작살이 출토됐다. 이는 바다와 관련된 의례 행위 흔적으로 추정된다. 미니어처 토기와 원반형 토제품 등은 신석기시대 의례와 관련된 유물로 알려져 있으며 이 같은 유물이 고래 뼈·작살과 같은 지점에서 출토돼 바다생활을 영위하던 신석기인의 의례 행위를 짐작할 수 있다.



부산박물관 관계자는 “이번에 조사된 유물들은 일본 항해의 출발지인 동삼동 패총에서 특별한 의례 행위가 이루어진 것을 구체적으로 보여주는 증거가 될 것”이라고 설명했다.



조사단은 동삼동 패총을 대표하는 조개가면도 이번 발굴을 통해 7000여년 전의 해양의례와 관련된 유물로 재해석했다. 이는 일본학계의 의견을 수용해 왔던 기존 학설보다 약 2500~3000년 빠른 시점으로 해석할 가능성을 제시한 것으로, 동삼동 패총의 역사적 의미를 새롭게 조명하는 획기적인 성과로 평가된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지