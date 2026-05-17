[재테크 특집] 투자자문·일임 플랫폼 유치자산 2조 돌파

삼성증권이 운영하는 투자자문 및 일임 플랫폼의 유치자산 규모가 2조원을 넘어섰다. 기존 고액자산가에게 집중됐던 전문 자산관리 서비스를 일반 대중으로 확대하며 플랫폼 비즈니스의 성장세를 이어가고 있다.



삼성증권은 투자자문·일임 플랫폼의 유치자산이 지난달 27일 기준 2조원을 돌파했다고 17일 밝혔다. 2023년 5000억원 수준에서 3년 만에 4배 가까이 증가한 수치로, 국내 자산관리 시장 내 플랫폼 비즈니스의 잠재력을 입증한 것으로 평가된다. 해당 플랫폼은 외부 투자자문사들이 개인 고객의 자산을 전문적으로 분석하고 관리해 주는 구조로 운영된다. 다수의 자문사가 참여해 차별화된 투자 전략을 제공함으로써 고객의 선택권을 넓힌 점이 자산 유입의 요인으로 분석된다.

삼성증권의 투자자문·일임 플랫폼 유치자산 규모가 3년 만에 4배 가까이 증가해 2조원을 돌파했다. 삼성증권 제공

최근 주요 증권사들이 관련 시장 진입을 확대하며 경쟁이 치열해지는 가운데, 삼성증권은 자문사 네트워크 구축과 플랫폼 고도화에 역량을 집중하고 있다. 영국 등 선진 금융시장에서 독립재무자문사(IFA) 채널이 개인 자산관리 시장의 핵심축으로 자리 잡은 사례를 고려할 때 해당 시장의 추가적인 성장 여력은 충분하다는 평가다.



박경희 삼성증권 부문장은 “플랫폼 기반 자문 서비스는 고객에게 전문성을 제공하고 자문사에는 새로운 성장 채널을 열어주는 구조”라며 “향후 인공지능(AI) 기반 포트폴리오 관리와 초개인화 서비스 등과 결합해 시장 규모가 더욱 빠르게 성장할 것”이라고 내다봤다.

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