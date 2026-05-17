역사왜곡 ‘21세기 대군부인’ 제작진 사과

MBC 금토드라마 ‘21세기 대군부인’이 역사왜곡 논란을 남긴 채 지난 16일 막을 내렸다.



MBC는 이날 공식 홈페이지에 글을 올리고 “세계관 설정과 역사적 고증 이슈로 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 고개 숙여 사과드린다”고 밝혔다.



전날 방송된 11회에서는 즉위식에 오른 이안대군(변우석)이 자주국의 황제가 쓰는 ‘십이면류관’이 아닌, 중국의 신하가 쓰던 ‘구류면류관’(사진)을 쓰고, 신하들이 왕을 향해 자주국의 상징인 ‘만세’ 대신 제후국이 쓰는 ‘천세’를 외치는 장면이 담겨 논란이 일었다.



제작진은 “우리나라의 자주적 지위를 훼손한다는 시청자 여러분의 지적을 무겁게 받아들이고 있다”며 “정교하게 세계관을 다듬고 더욱 면밀하게 살피는 노력이 부족했다. 주문형 비디오(VOD), 온라인동영상서비스(OTT) 영상에서 해당 부분의 오디오와 자막을 최대한 빠르게 수정하겠다”고 사과했다.



‘21세기 대군부인’은 이전에도 지위가 높은 대비 대신 이안대군이 섭정을 맡는 등 고증 부족에 대한 지적이 이어졌다.



이날 드라마는 16일 전국 시청률 13.8%(닐슨코리아 기준)를 기록하며 막을 내렸다

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지