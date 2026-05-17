민주 ‘정청래 테러 모의’ 수사 의뢰…정 대표 “참담, 반성하면 선처”

정청래 더불어민주당 대표가 17일 전북 전주시 전주대학교 JJ아트홀에서 열린 더불어민주당 전북특별자치도당 선거대책위원회 발대식에 참석해 인사말을 하고 있다. 뉴스1

더불어민주당이 정청래 대표를 표적으로 한 테러 모의 정황이 접수됐다며 서울경찰청에 수사 의뢰 및 신변보호를 요청했다. 정 대표는 “이렇게까지 해야 하나 하는 생각이 들어 참담하다”면서도 진정한 반성이 있다면 선처를 요청하겠다고 밝혔다.

강준현 민주당 중앙선거대책위원회 수석대변인은 17일 오전 국회에서 긴급 기자회견을 열고 “온라인상에서 정청래 대표에 대한 테러 모의가 있다는 제보를 받고 당 차원에서 경찰에 수사와 신변보호를 요청했다”고 공식 발표했다.

강 대변인에 따르면 사회관계망서비스(SNS) 단체대화방 등을 통해 ‘정청래 암살단’ 모집에 가입 신청한다는 글들이 유통되고 있는 것으로 전해졌다.

그는 “이러한 테러 모의로 인해 정 대표의 행보가 위축된다면 대한민국의 미래에 해를 가하는 정치적 폭력이자 협박과 다름 아니다”라고 강조했다.

이어 “무의식에 자리 잡은 공포심으로 인해 스스로 몸을 사릴 수밖에 없도록 만드는 그 자체가 이미 심각한 선거운동 방해 행위”라고 덧붙이며 배후를 포함한 신속한 수사를 촉구했다.

정 대표는 이날 오전 전북 익산 나바위성당 주일 미사 참석 후 기자들과 만나 심경을 밝혔다.

그는 “‘이렇게까지 해야 하나’하는 생각이 들어 참담하고 마음이 아프고 괴롭다”며 사태의 심각성에 안타까움을 드러냈다.

그러면서 “나쁜 마음으로 중대한 범죄를 저지르려 계획하거나 모의한 분들이 있다면 수사당국에 자수해서 스스로 잘못을 반성하고, 다시는 그러지 않겠다는 약속을 하면 선처하겠다”고 했다.

테러 모의·가입 행위에 대해서는 강경한 입장을 유지했다. 정 대표는 “테러는 일어나선 안 된다. 모의하고 가입 신청한 것만으로도 중대 범죄”라며 “테러만큼 나쁜 범죄는 없다”고 단언했다.

선처 의사에 대한 기자 질문에는 "진정으로 반성하고 다시는 이런 짓 하지 않겠다고 약속하면 제가 수사당국에 개인적으로 선처해달라고 하겠다"고 답했다.

이번 사태는 6·3 지방선거를 앞두고 불거져 정치권의 우려가 커지고 있다. 강 대변인은 “우리 정치와 민주주의를 또 한 번 크게 후퇴시키는 불행한 일이 결코 반복돼선 안 된다”고 경고했다.

한편 경찰은 수사 의뢰를 접수해 관련 내용을 검토 중인 것으로 알려졌다.

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