정원오, GTX '철근누락'에 吳 총공세…"무책임한 안전불감증"

더불어민주당 정원오 서울시장 후보는 17일 GTX-A노선 삼성역 구간에서 철근 누락 등 시공 오류가 발견된 점을 계기로 국민의힘 오세훈 후보를 향한 공세 수위를 끌어올렸다.



해당 문제가 오 후보의 서울시장 재임 중 발생한 점을 파고들며 '시정 실패론'을 적극 부각하고 나섰다.

더불어민주당 정원오 서울시장 후보 및 민주당 국토부·행안위 소속 위원들이 17일 '철근 누락' 오류가 발생한 서울 강남구 GTX-A 노선 구간인 영동대로 지하 공간 복합개발 현장을 방문, 관계자와 대화하고 있다. 연합뉴스

정 후보는 이날 오전 삼성역의 GTX-A 노선 공사 현장을 찾아 시공 오류와 관련한 상황을 직접 살폈다.



그는 이 자리에서 "이런 중대한 부실이 생겼다면 모든 공사를 중단하고 대책 회의를 거쳐 안전을 보강한 후 추가로 공사가 진행돼야 한다"며 "(그러지 않은 이번 사태는) 서울시의 무책임한 안전 불감증을 그대로 드러내는 일"이라고 지적했다.



그러면서 "(공사 전반을) 책임지고 결재한 라인이 본부장급이라고 한다"며 "이것이 바로 서울시가 안전 문제를 어떻게 생각하는지 명확히 보여주는 현실"이라고 꼬집었다.



또한 시공사의 오류 확인과 정부 보고 사이에 시차가 있단 점을 언급, "그 사이 공사가 계속되면서 만들어지는 불안 문제는 어떻게 해소할지 서울시는 답해야 한다"며 오 후보를 향해 "부실시공 사태를 언제 처음 보고 받았고, 어떤 조치를 취했는지 답해주기 바란다"고 촉구했다.



정 후보 캠프도 공세에 화력을 더했다.



이인영 상임선거대책위원장은 이날 국회에서 간담회를 열고 "우리는 (국회) 국토교통위원회 의원들과 상의해 사태의 진상을 명확히 규명하고 재발 방지 대책을 마련할 것이며 필요하다면 법적 책임도 묻게 될 것"이라며 "소통이 아니라 '쇼통'의 이면에 숨겨져 있던 오 후보의 민낯이 드러난 것이라면 경악하지 않을 수 없다"고 꼬집었다.



또한 오 후보가 이번 사태와 관련 '건설회사의 단순 실수를 정치 쟁점화하는 정원오 캠프가 쫓기는 모양'이라고 언급한 데 대해선 "안전 문제로 정쟁화할 생각 없다"며 "선거 때문에 안전 문제에 무감하게 간다는 건 전혀 말이 안 된다"고 맞받았다.



이어 "중간에 오 후보가 알면서도 자신이 (시장에서) 물러난 뒤에 공식 보고하는 것들에 개입돼 있었다면 그것이야 말로 정말 선거를 앞두고 이상한 짓을 한 것"이라고 주장했다.



정 후보 측은 국민의힘이 정 후보의 과거 폭행 사건과 관련해 '거짓 해명' 의혹을 제기한 데 대해서도 "악질적인 낙인 정치"라고 거듭 규탄하며 논란 차단에 주력했다.



이 위원장은 "(국민의힘의 공세는 과거 대선에서) 이재명 대통령에게 뒤집어씌웠던 '조폭 프레임'보다 훨씬 더 패륜적이고 야비하다"며 "앞으로도 추가되는 모든 흑색 비방과 공작 정치 행태에 끝까지 책임을 물을 것"이라고 강조했다.



그는 또 오 후보가 광화문광장 감사의 정원 준공식에 참석한 것과 관련, 서울시 측을 향해 "공무원의 정치중립 (의무)를 버린 것이고 선거법 위반 소지가 명백해 보인다"며 "(국회) 행정안전위원회가 소집되면 더 강력한 법적 조치를 취할 것"이라고 경고했다.



오 후보의 추가 TV 토론 요구에 대해선 "후보와 상의해봐야겠지만 기본적으로 오 후보 측이 네거티브 공세를 하고, 흑색비방 정치, 패륜 정치를 하면 곤란하다"며 "TV 토론장에서마저 네거티브로 일관하면 서울 시민들이 굉장히 불편해할 것"이라고 했다.



정 후보는 이날 오후에는 국회에서 열리는 민주당 전국장애인위원회 서울지역 간담회에 참석한다. 이어서 소상공인 단체와의 정책 전달식도 할 예정이다.

<연합>

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