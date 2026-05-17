박서진 결혼 선언 "8년 안에 한다…다 보여주겠다"

가수 박서진이 8년 내에 결혼하겠다고 했다.

박서진은 16일 방송한 KBS 2TV 예능프로그램 '살림하는 남자들' 시즌2에서 어머니 생일에 결혼에 관해 얘기했다.

박서진 아버지는 박서진과 동생 박효진을 향해 결혼을 독촉했다.

어머니는 "합동 결혼식도 괜찮다"고 했다. 그러자 박서진은 "미역국 먹다 체하겠다"고 말했다.

아버지는 "팔순 잔치 할 때까지 아빠한테 손주를 안겨 달라"고 했다.

배우 이요원은 "할 수 있다. 8년이나 남지 않았냐"고 말했다.

박서진은 "그럼 앞으로 8년은 '살림남'에 더 나올 수 있는 것 아니냐. 지금부터 열심히 해서 8년 동안 결혼식 현장을 전격 공개하고, 애 만드는 것부터 해서 다 보여드리겠다"고 했다.

브라이언은 "애 만드는 걸 공개할 거냐, 셀카로"라고 하자 박서진은 "형은 어디까지 생각하는 거냐"고 해 웃음을 자아냈다.

이요원은 "애 만드는 것까지 공개한다고 하지 않았냐"고 했다. 은지원은 "그거만큼 부모님한테 좋은 소식이 어딨겠냐"고 말했다.

<뉴시스>

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