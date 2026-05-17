관계성 범죄 피해자 5만명…경찰-정부 공동대응 체계 구축

경찰청과 성평등가족부가 ‘관계성 범죄’(가정폭력·스토킹·교제폭력 등)의 재발을 막기 위해 공동 대응체계를 구축했다고 17일 밝혔다.

18일부터 시행되는 공동 대응체계는 전국 261개 경찰서와 각 시도 가정폭력 등 상담기관 189곳이 서로 연계해 협력을 강화하는 것을 골자로 한다.

서울 서대문구 경찰청 모습. 연합뉴스

경찰이 모니터링하는 관계성 범죄 피해자 총 4만9906명이 관리 대상이다.

먼저 경찰은 임시조치·잠정조치가 결정된 사건 등을 겪은 고위험 피해자(A등급)를 대상으로 안전 확보와 재발 방지 중심의 집중 모니터링을 할 방침이다.

상대적으로 위험도가 낮은 피해자(B등급)에 대해서는 가정폭력 상담소·여성긴급전화 1366등에서 모니터링을 담당한다. 전문 심리 상담을 통해 잠재적 위험성 발견과 피해자의 심리안정·치료에 집중하겠다는 취지다.

상담 기관이 모니터링 중 추가 위험성을 감지하면 지체 없이 경찰에 통보해야 한다. 경찰은 즉각 피해 내용과 재발 위험성을 조사해 보호 및 안전 조치를 지원한다.

폭력 피해와 더불어 심리·의료·경제적 어려움으로 ‘복합위기’가 닥친 피해자에 대해서는 ‘범죄 피해자 통합지원 협의체’를 통해 지원이 이뤄진다.

일선 경찰서가 주관하는 해당 협의체는 상담소, 지자체, 의료기관, 법률 전문가 등이 함께한다. 협의체는 피해자에 대한 맞춤형 보호·지원 서비스를 통합 제공한다.

앞서 경찰은 2016년부터 피해자별 위험도에 따라 사후 모니터링을 실시해왔다. 그러나 일부 피해자의 경우 경찰 개입을 거부하는 등 단독 대응만으로는 피해자 상황에 맞는 다각적 보호·지원에 한계가 있었다는 게 경찰의 설명이다. 관계성 범죄의 증가와 함께 피해 양상이 다양해지고, 트라우마·심리적 고립감 등을 호소하는 피해자에게 전문적인 심리 상담 등이 필요한 경우도 많았다.

경찰청에 따르면 지난해 관계성 범죄 신고는 43만9382건이 발생해 전년 대비 23.1% 증가했다. 이 가운데 스토킹 범죄는 4만4687건으로, 전년 대비 39.9% 급증했다.

유재성 경찰청장 직무대행은 “공동 대응체계가 구축된 만큼 각 기관의 전문성을 바탕으로 촘촘한 피해자 보호·지원이 이뤄질 것으로 기대한다”고 말했다. 원민경 성평등부 장관도 “공동 대응체계가 제대로 기능해 실질적 효과를 낼 수 있도록 각 기관과 긴밀하게 소통·협력하겠다”고 강조했다.

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