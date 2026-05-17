잠만 잘 자도 살 빠진다?…5가지 과학적 근거 있는 ‘수면 다이어트’

아늑한 침실에서 베개를 끌어안고 편안하게 잠든 모습. 깊은 수면과 휴식을 표현한 수면 건강 이미지. 게티이미지뱅크

“굶지 않아도 됩니다. 매일 밤 7~9시간 숙면만 지켜도 체중 감량 효과를 얻을 수 있다는 연구 결과가 있습니다”

매일 식단을 조절하고 운동을 해도 체중이 꿈쩍도 하지 않는다면, 수면을 먼저 점검해봐야 할 때다.

17일 의료계에 따르면 2026년 건강 트렌드의 핵심 키워드로 ‘슬리포노믹스(Sliponomics)’가 주목받고 있다.

수면(Sleep)과 경제학(Economics)의 합성어인 이 개념은, 잠을 잘 자는 것이 단순한 회복을 넘어 체중 관리와 대사 건강에 직접 영향을 미친다는 인식에서 출발한다.

◆ 한국인, OECD 꼴찌 수준의 수면 부족국

문제는 한국인의 수면 실태가 심각하다는 데 있다. 대한수면연구학회의 ‘2024 한국인 수면 실태조사’에 따르면 한국인의 평균 수면 시간은 6시간 58분으로, OECD 회원국 중 최하위다.

OECD 평균인 8시간 22분보다 1시간 32분, 약 18% 적게 자는 셈이다.

실제 수치는 이보다 더 낮다. AI 수면 기기 업체 텐마인즈가 발표한 ‘2025 굿잠 리포트’에서는 기기 측정 기준 한국인의 실제 수면 시간이 5시간 25분에 불과한 것으로 나타났다.

평균 취침 시간은 밤 11시 03분, 기상 시간은 오전 6시 05분이며, 화·수·목요일에는 수면이 6시간 45분까지 줄어든다. WHO 권장 수면 시간인 7~9시간에 크게 못 미치는 수준이다.

수면 만족도 역시 5점 만점에 2.87점으로 매년 하락세를 보이고 있으며, 특히 청소년의 경우 등교일 기준 6시간 미만으로 자 OECD 최하위를 기록하고 있다.

전문가들은 이 같은 수면 부족이 한국인의 체중 증가와 대사 질환에 직결된다고 경고한다.

◆ 수면 부족, 왜 살이 찌는가

하버드 보건대학원 연구에 따르면 하루 6시간 미만으로 자는 성인은 7~9시간 수면을 취하는 사람보다 비만 위험이 최대 55% 높다. 핵심은 호르몬이다.

수면이 부족하면 ‘배고픔 호르몬’으로 불리는 ‘그렐린(Ghrelin)’이 급격히 상승한다. 반대로 ‘포만 호르몬’인 ‘렙틴(Leptin)’은 감소한다.

결과적으로 충분히 먹어도 허기를 느끼게 되고, 야식과 단 음식에 대한 욕구가 커진다. 여기에 스트레스 호르몬인 ‘코르티솔(Cortisol)’까지 높아지면 복부 지방이 집중적으로 쌓이는 악순환이 반복된다.

한국인의 평균 수면 시간이 5~6시간대에 머무는 현실은, 이 악순환이 대부분의 한국인에게 매일 밤 반복되고 있음을 의미한다.

◆ 수면 다이어트의 과학적 원리 5가지

수면 다이어트의 과학적 원리 5가지는 △성장호르몬이 지방을 태우고 △기초대사량이 유지되며 △인슐린 감수성이 높아진다 △ 특히 야식 욕구가 자연스럽게 사라진다. 여기에 운동을 한다면 효과를 극대화 할 수 있다고 전해진다.

먼저 깊은 수면(논렘 3단계) 동안 성장호르몬(HGH) 분비가 최고조에 달한다. 성장호르몬은 체내 지방을 에너지원으로 분해하는 핵심 역할을 맡는다. 수면이 부족하면 이 분비 자체가 억제되어 지방 연소 효율이 눈에 띄게 떨어진다.

또 잠자는 동안에도 우리 몸은 심장 박동, 체온 유지, 뇌 활동을 위해 끊임없이 칼로리를 소모한다. 체중 60kg 기준, 수면 중 시간당 약 50~60kcal가 소모된다. 7시간 수면만으로도 최대 420kcal를 태우는 셈이다.

아울러 충분한 수면은 인슐린 감수성을 높여 혈당 급등을 억제한다. 혈당이 안정되면 탄수화물을 섭취해도 지방으로 전환되는 비율이 줄어든다. 탄수화물을 완전히 끊지 않아도 살이 덜 찌는 몸 상태를 만들 수 있다는 의미다.

그러면서 야식 욕구가 자연스럽게 사라진다. 한 실험에서 수면 시간을 8시간으로 늘린 그룹은 6시간 수면 그룹보다 하루 칼로리 섭취량이 평균 270kcal 낮았다. 별도의 식단 조절 없이 잠만 충분히 잤을 뿐인데 자연스럽게 덜 먹게 된 것이다.

근육의 회복과 성장은 수면 중에 이루어진다. 수면이 부족한 상태에서 운동을 하면 지방보다 근육이 먼저 손실되는 역효과가 발생할 수 있다. 근육량이 줄면 기초대사량도 낮아지는 만큼, 운동 효과를 제대로 보려면 충분한 수면이 전제되어야 한다.

◆ 다이어트에 최적화된 수면 루틴은?

전문가들이 권장하는 수면 다이어트 루틴은 생각보다 단순하다.

우선 매일 같은 시간에 자고 일어나는 것이 가장 중요하다. 취침 2시간 전에는 스마트폰과 TV의 블루라이트를 차단하고, 저녁 식사는 잠들기 3시간 전에 마치는 것이 좋다.

실내 온도는 18~20°C로 서늘하게 유지하면 체온이 자연스럽게 떨어지면서 잠들기 수월해진다. 오후 2시 이후에는 카페인 섭취를 피해야 한다.

전문가들은 수면 시간만큼이나 '수면의 질'을 강조한다. 8시간을 자더라도 자주 깨거나 코를 심하게 곤다면 깊은 수면 단계에 도달하지 못해 성장호르몬 분비가 제대로 이루어지지 않는다. 만성적인 수면 장애나 수면 무호흡증이 의심된다면 전문 의료기관에서 검사를 받는 것이 우선이다.

한편 5월 제철 식재료도 수면의 질을 높이는 데 도움이 된다. 천연 멜라토닌이 풍부한 체리는 취침 1시간 전 소량 먹으면 효과적이다.

바나나는 트립토판과 마그네슘을 동시에 공급해 수면 호르몬인 세로토닌 합성을 돕는다. 아몬드는 마그네슘이 풍부해 근육 이완을 유도하고 수면의 깊이를 높인다.

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