취업사기·로맨스스캠에 속아 캄보디아 감금된 한국인 2명 구출

장애인 특별 채용 공고에 속거나, ‘로맨스스캠’에 당해 캄보디아에 감금됐던 국민 2명이 양국의 공조로 무사히 구출됐다.

경찰청 국제치안협력국은 최근 캄보디아에서 연달아 발생한 우리 국민 감금 사건 관련 현지 경찰 등과의 긴밀한 국제 공조로 피해자 2명을 구조하고 관련 용의자들을 검거했다고 17일 밝혔다.

장애인 특별 채용 공고에 속아 캄보디아로 출국했다가 감금된 피해자 A씨가 7일 양국 공조로 무사히 구출됐다고 경찰은 17일 밝혔다. 사진은 A씨가 본 구인 광고 글. 경찰청 제공

경찰에 따르면 7일 ‘캄보디아 시아누크빌 지역 호텔에 우리 국민이 감금돼 있다’라는 신고가 주캄보디아 대한민국대사관에 접수됐다.

피해자는 일자리를 제안받고 베트남을 거쳐 캄보디아로 이동한 후 감금돼 ‘미화 2만 달러를 요구받고 있다’는 내용의 구조 요청 문자를 대사관 대표 전자우편으로 신고했다.

경찰은 신고 접수 후 주캄보디아 대한민국대사관, 코리아전담반, 국정원, 캄보디아 현지 경찰이 참여하는 실시간 국제 공조 체계를 가동하고, 인터폴 공조 및 현장 대응을 총괄했다.

피해자의 피해 정도와 위치 세부 정보를 파악하는 한편, 캄보디아 경찰과 함께 현장에 출동해 폐쇄회로(CC)TV 확인과 주변 탐문 등 활동을 전개했다. 이후 양국 경찰은 정확한 구금 장소(호텔)를 특정해, 캄보디아 경찰 20여명을 투입해 호텔 1층 출입구와 주변 도주로를 차단하는 등 작전을 펼쳤다.

장애인 특별 채용 공고에 속아 캄보디아로 출국한 피해자 A씨를 감금한 캄보디아 범죄조직원과 피해자 간 메시지. 경찰청 제공

중국인 용의자 3명이 피해자 데리고 호텔 밖으로 도주 중인 상황을 포착, 신고 접수 약 9시간 만에 피해자를 구출하고 용의자들을 검거했다.

경찰은 피해자가 사회관계망서비스(SNS) 등에 게시된 ‘장애인·사회적 약자를 위한 특별 채용 공고’를 통해 해외로 출국한 것으로 보고, 해당 공고를 작성·유포한 인력 송출 브로커 등 관련자들에 대한 후속 수사를 진행 중이다.

10일에는 캄보디아 프놈펜에서 ‘우리 국민 여성이 감금돼 있다’라는 내용의 문자 신고가 접수됐다.

피해자는 온라인으로 알게 된 중국인 남성을 만나기 위해 캄보디아를 방문했다가 감금된 채 '돈을 주지 않으면 보내주지 않는다'라는 협박을 받고 있다며 구조를 요청했다.

캄보디아에서 구출된 피해자 B씨의 구출 당시 사진. 경찰청 제공

경찰청은 국내외 경찰과 재외공관이 참여하는 국제 공조 대응에 착수하는 한편, 피해자의 소재 확인 및 신원 특정을 위한 인터폴 실종자 황색수배를 실시했다.

코리아전담반은 신고자가 공유한 대략적인 위치 정보와 CCTV 분석 등을 토대로 피해자의 정확한 체류 장소를 특정했다. 이어 현지 경찰과 합동 작전을 전개해 신고 후 하루 만에 피해자를 구조하고, 용의자들을 검거했다.

박준성 경찰청 국제치안협력국장 직무대리는 “이번 사건은 코리아전담반과 현지 경찰 간 공조 체계가 우리 국민의 안전 확보에 실질적인 역할을 하고 있음을 보여준 사례”라며 “여전히 캄보디아 등 동남아 국가에서 일자리 알선을 빙자한 납치 감금 사건이 반복되고 있는 만큼 우리 국민의 각별한 주의가 필요하다”고 당부했다.

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